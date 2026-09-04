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TEXTO FORJADO

Nikolas admite postagem de laudo falso da PF, mas diz que apagou

Corporação desmentiu formalmente a autoria do arquivo

Rodrigo Tardio
Por
Deputado negou ilicitude e assegurou que jamais aceitou recursos financeiros de Vorcaro
Deputado negou ilicitude e assegurou que jamais aceitou recursos financeiros de Vorcaro - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados
Eleições 2026

Um documento apócrifo que simulava ser um relatório oficial da Polícia Federal (PF) passou a circular nas redes sociais nesta semana, afirmando incorretamente que não havia indícios de crimes nas conversas entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A corporação desmentiu formalmente a autoria do arquivo.

O material adulterado começou a ser disseminado na última quinta-feira, 3. O texto forjado sustentava que os diálogos entre o parlamentar e o banqueiro possuíam caráter puramente pessoal e profissional, o que dispensaria a abertura de uma investigação formal.

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Falhas grosseiras

Após a repercussão, equipes de checagem de fatos examinaram a imagem e detectaram diversas falhas técnicas e grosseiras de formatação, incluindo erros de transcrição e uma contradição evidente nas datas.

Enquanto o arquivo falso indicava o dia 18 de novembro de 2025 como data de produção, o laudo legítimo divulgado pela corporação é datado de 27 de agosto de 2026.

Compartilhamento

O deputado compartilhou o conteúdo falso em nos perfis após a publicação original feita por um usuário na plataforma X (antigo Twitter). Questionado sobre o episódio, o parlamentar alegou ter republicado o material e apagado a postagem assim que o perfil de origem removeu o conteúdo.

A divulgação das conversas reais ocorreu na última quinta-feira. Os registros mostram interações em que o deputado trata o empresário por apelido, manifesta o desejo de estreitar laços e solicita auxílio para destravar um processo de liberação de ativo minerário.

Em manifestação pública por meio de vídeo, o deputado negou qualquer ilicitude e assegurou que jamais aceitou recursos financeiros de Vorcaro.

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Tags

Banco MAster checagem de fatos documento apócrifo fake news Nikolas Ferreira polícia federal

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