Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

APROXIMAÇÃO

Áudios expõem elo entre Nikolas Ferreira e ex-dono do Banco Master

Parlamentar pediu ajuda para liberar ativo minerário, e teve viagens custeadas pelo banqueiro

Rodrigo Tardio
Por
Material expõe ainda, bastidores de desentendimento ocorrido em abril de 2024
Material expõe ainda, bastidores de desentendimento ocorrido em abril de 2024 - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) buscou aproximação com o empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para interceder em favor de um ex-assessor em um processo de liberação de ativo minerário. É o que mostram registros de áudio e conversas de texto divulgados pelo ICL Notícias.

Nos diálogos, o parlamentar também se desculpa por críticas públicas a um evento patrocinado pela instituição financeira, enquanto o banqueiro afirma ter custeado os voos do deputado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a reportagem, o primeiro áudio foi enviado no último dia 30 de março de 2025. Na mensagem, Nikolas aborda Vorcaro de forma cordial, afirma querer maior proximidade e pede que o empresário auxilie seu advogado e ex-assessor de gabinete, Thiago Rodrigues de Faria, em trâmites de mineração.

"Não conheço o Dani, enfim, não tenho a proximidade assim, até mesmo a que eu queria ter [...] Meu amigo, meu advogado, enfim, irmão meu aqui [...] tá com um ativo minerário lá, inclusive já passou pela ficha técnica [...] se for do teu interesse, passar o contato dele aqui para vocês tocarem isso", diz o deputado em trecho da gravação.

Minutos depois, Vorcaro respondeu e ajustou o contato com o advogado. Em paralelo, interlocutores do banqueiro discutiram estratégias para alinhar a postura pública do parlamentar.

Retratação

O material expõe ainda os bastidores de um desentendimento ocorrido em abril de 2024. Na ocasião, Nikolas utilizou as redes sociais para criticar o 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em Londres com financiamento do Banco Master e presença de autoridades do STF, STJ e TSE.

Para conter a repercussão, Vorcaro acionou o pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha. Segundo as conversas, o pastor interveio junto ao deputado, que acabou apagando as postagens. De acordo com Valadão, Nikolas alegou desconhecer a origem dos recursos e enviou pedidos de desculpa ao banqueiro.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Custos de viagens

Em outra frente das negociações, capturada em conversas de 29 de abril de 2024 entre Vorcaro e o empresário Flávio Carneiro, o ex-dono do Banco Master relata ter arcado com as despesas de transporte do parlamentar: "Esse Nikolas eu banquei todos os voos dele", escreveu o banqueiro, em um contexto de cobrança para que o deputado cessasse os ataques públicos.

Procurada pelo jornal O Estado de S. Paulo, a assessoria de Nikolas Ferreira não respondeu aos contatos, assim como a defesa de Daniel Vorcaro. Ao ICL Notícias, o advogado Thiago de Faria minimizou o envio do ativo minerário, afirmando tratar-se de sua área de atuação profissional e que o episódio não possui irregularidades. O espaço segue aberto para esclarecimentos das partes citadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ativo minerário Banco MAster Daniel Vorcaro mineração Nikolas Ferreira Política brasileira

Relacionadas

Mais lidas