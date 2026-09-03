Áudios expõem elo entre Nikolas Ferreira e ex-dono do Banco Master

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) buscou aproximação com o empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para interceder em favor de um ex-assessor em um processo de liberação de ativo minerário. É o que mostram registros de áudio e conversas de texto divulgados pelo ICL Notícias.

Nos diálogos, o parlamentar também se desculpa por críticas públicas a um evento patrocinado pela instituição financeira, enquanto o banqueiro afirma ter custeado os voos do deputado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a reportagem, o primeiro áudio foi enviado no último dia 30 de março de 2025. Na mensagem, Nikolas aborda Vorcaro de forma cordial, afirma querer maior proximidade e pede que o empresário auxilie seu advogado e ex-assessor de gabinete, Thiago Rodrigues de Faria, em trâmites de mineração.

"Não conheço o Dani, enfim, não tenho a proximidade assim, até mesmo a que eu queria ter [...] Meu amigo, meu advogado, enfim, irmão meu aqui [...] tá com um ativo minerário lá, inclusive já passou pela ficha técnica [...] se for do teu interesse, passar o contato dele aqui para vocês tocarem isso", diz o deputado em trecho da gravação.

Minutos depois, Vorcaro respondeu e ajustou o contato com o advogado. Em paralelo, interlocutores do banqueiro discutiram estratégias para alinhar a postura pública do parlamentar.

Retratação

O material expõe ainda os bastidores de um desentendimento ocorrido em abril de 2024. Na ocasião, Nikolas utilizou as redes sociais para criticar o 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em Londres com financiamento do Banco Master e presença de autoridades do STF, STJ e TSE.

Para conter a repercussão, Vorcaro acionou o pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha. Segundo as conversas, o pastor interveio junto ao deputado, que acabou apagando as postagens. De acordo com Valadão, Nikolas alegou desconhecer a origem dos recursos e enviou pedidos de desculpa ao banqueiro.

Custos de viagens

Em outra frente das negociações, capturada em conversas de 29 de abril de 2024 entre Vorcaro e o empresário Flávio Carneiro, o ex-dono do Banco Master relata ter arcado com as despesas de transporte do parlamentar: "Esse Nikolas eu banquei todos os voos dele", escreveu o banqueiro, em um contexto de cobrança para que o deputado cessasse os ataques públicos.

Procurada pelo jornal O Estado de S. Paulo, a assessoria de Nikolas Ferreira não respondeu aos contatos, assim como a defesa de Daniel Vorcaro. Ao ICL Notícias, o advogado Thiago de Faria minimizou o envio do ativo minerário, afirmando tratar-se de sua área de atuação profissional e que o episódio não possui irregularidades. O espaço segue aberto para esclarecimentos das partes citadas.