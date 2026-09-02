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DESCASO

Prefeitura de Palmeiras usava Conselho Tutelar como depósito municipal

Decisão judicial impõe prazos de até 180 dias para solução dos problemas

Rodrigo Tardio
Por
Inspeção realizada em maio deste ano revelou cenário crítico na sede do Conselho Tutelar
Inspeção realizada em maio deste ano revelou cenário crítico na sede do Conselho Tutelar - Foto: Divulgação
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Atendendo a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), a Justiça determinou que a Prefeitura de Palmeiras, Chapada Diamantina, promova a regularização integral das estruturas física, tecnológica, operacional e administrativa do Conselho Tutelar do município.

A decisão, concedida em caráter de urgência, impõe prazos de até 180 dias para a solução definitiva dos problemas, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

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Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura de Palmeiras usava Conselho Tutelar como depósito municipal

Precariedade

A medida judicial foi proposta pelo promotor de Justiça Lucas Peixoto Valente após a constatação de um quadro de extrema precariedade, acompanhado pelo órgão ministerial há quase uma década.

Uma inspeção realizada em maio deste ano revelou um cenário crítico na sede do Conselho: banheiros inoperantes, salas de atendimento sem ventilação e sem saídas de emergência, ausência de linha telefônica e de computadores funcionais, além da falta de veículo próprio para diligências.

Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura de Palmeiras usava Conselho Tutelar como depósito municipal

Os técnicos identificaram ainda que o espaço físico vinha sendo utilizado como depósito de materiais de outra secretaria municipal.

Prazos

De acordo com a sentença, o Município vai precisar cumprir metas escalonadas em 30, 90 e 180 dias. As obrigações incluem o fornecimento de mobiliário, equipamentos de informática, acesso à internet, suporte administrativo, transporte exclusivo e um imóvel adequado para o atendimento ao público.

Caso a gestão municipal descumpra as determinações, os valores arrecadados com a multa vão ser revertidos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Para o MPBA, a adequação do Conselho Tutelar é indispensável para garantir o combate à negligência, ao abuso, à violência e à evasão escolar, com atenção especial às comunidades da zona rural de Palmeiras.

Mobilização estadual

A ação em Palmeiras é um dos desdobramentos do projeto "MP Vai ao CT", que integra a campanha estadual "Infância em Primeiro Lugar", coordenada pelo Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca/MPBA).

Em maio, a iniciativa mobilizou mais de 200 promotores e servidores em visitas técnicas por diversos municípios baianos para diagnosticar deficiências estruturais e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Constituição Federal.

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Tags

ação civil pública Conselho tutelar direitos da criança Infância em Primeiro Lugar MPBA Prefeitura de Palmeiras

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