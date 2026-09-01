Diante do El Niño, Jerônimo quer ampliar ações para garantir água no semiárido

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Com o objetivo de antecipar medidas de monitoramento e contingência para reduzir os impactos previstos do El Niño na Bahia, como seca e estiagem prolongada, o governo estadual tem articulado parcerias com a União dos Municípios da Bahia (UPB) e o governo federal.

Em conversa com a imprensa na manhã desta terça-feira, 1º, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, afirmou que pretende adotar medidas para enfrentar os efeitos do fenômeno no semiárido, com foco no aumento da capacidade de armazenamento de água.

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“O El Niño é um fenômeno natural, que é cíclico, mas se aprofunda quando a gente não faz ações preventivas. (...) Mais de 70% da Bahia é composta pelo semiárido, região que tem escassez de água. Por isso, temos que preparar estruturas para o armazenamento de água”, afirmou o governador.

A declaração foi feita durante evento na sede da UPB, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Jerônimo também citou a intenção de construir mais barragens e ampliar parcerias com consórcios e municípios para distribuir máquinas e tecnologias, além de avaliar tornar a educação ambiental obrigatória nas escolas.

Impacto no agronegócio

Questionado sobre os efeitos do El Niño no agronegócio, Jerônimo afirmou que, embora o fenômeno possa afetar todos os setores, os pequenos produtores tendem a ser mais prejudicados pela menor capacidade de investimento em prevenção, irrigação e tecnologia.