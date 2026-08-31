CLIMA EXTREMO
Bahia quer preparar cidades do estado para efeitos do El Niño
Proposta é aproximar cidades de estratégias nacionais
Os efeitos do El Niño nos municípios do estado e os desafios da gestões para combater o efeito climático serão alvo de um debate que será promovido pela União dos Municípios da Bahia (UPB), nesta terça-feira, 1º, em parceria com a Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
O objetivo do debate, que acontece das 9h às 12h, na sede da UPB, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), será o de contribuir com o fortalecimento das ações de preparação, monitoramento de riscos e capacidade de resposta das prefeituras, diante de eventuais situações de emergência provocadas pelo El Niño.
Leia Também:
A reunião também reforça a cooperação entre o Governo Federal e a UPB para ampliar o acesso dos municípios a informações e medidas de prevenção e enfrentamento de eventos climáticos.
A proposta é aproximar as administrações municipais das estratégias nacionais e contribuir para que os gestores estejam mais preparados para possíveis cenários de risco.
“Precisamos estar preparados para agir antes que a emergência aconteça e garantir que os municípios que mais precisam tenham o apoio necessário. União, Estados e municípios precisam estar de mãos dadas e trabalhando de forma integrada, compartilhando informações, estruturas e recursos", afirmou o presidente da UPB, Wilson Cardoso.
Efeitos na região Nordeste
No Nordeste, o fenômeno El Niño está associado a menor volume de chuvas, com estiagem prolongada, aumento das temperaturas e redução da disponibilidade de água, acarretando impactos nas lavouras, na segurança alimentar, na criação de animais e maior risco de queimadas.
A orientação será dada para que os municípios se antecipem, com planejamento, prevenção, monitoramento e capacidade de resposta, integrando seis frentes: defesa civil, saúde, assistência social, recursos hídricos, meio ambiente e infraestrutura.