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CLIMA EXTREMO

Bahia quer preparar cidades do estado para efeitos do El Niño

Proposta é aproximar cidades de estratégias nacionais

Redação
Por Redação
Efeitos do El Niño nos municípios da Bahia serão tema de debate na UPB
Efeitos do El Niño nos municípios da Bahia serão tema de debate na UPB - Foto: Reprodução/PIxabay

Os efeitos do El Niño nos municípios do estado e os desafios da gestões para combater o efeito climático serão alvo de um debate que será promovido pela União dos Municípios da Bahia (UPB), nesta terça-feira, 1º, em parceria com a Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

O objetivo do debate, que acontece das 9h às 12h, na sede da UPB, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), será o de contribuir com o fortalecimento das ações de preparação, monitoramento de riscos e capacidade de resposta das prefeituras, diante de eventuais situações de emergência provocadas pelo El Niño.

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A reunião também reforça a cooperação entre o Governo Federal e a UPB para ampliar o acesso dos municípios a informações e medidas de prevenção e enfrentamento de eventos climáticos.

A proposta é aproximar as administrações municipais das estratégias nacionais e contribuir para que os gestores estejam mais preparados para possíveis cenários de risco.

“Precisamos estar preparados para agir antes que a emergência aconteça e garantir que os municípios que mais precisam tenham o apoio necessário. União, Estados e municípios precisam estar de mãos dadas e trabalhando de forma integrada, compartilhando informações, estruturas e recursos", afirmou o presidente da UPB, Wilson Cardoso.

Presidente da UPB, Wilson Cardoso
Presidente da UPB, Wilson Cardoso - Foto: Divulgação/UPB

Efeitos na região Nordeste

No Nordeste, o fenômeno El Niño está associado a menor volume de chuvas, com estiagem prolongada, aumento das temperaturas e redução da disponibilidade de água, acarretando impactos nas lavouras, na segurança alimentar, na criação de animais e maior risco de queimadas.

A orientação será dada para que os municípios se antecipem, com planejamento, prevenção, monitoramento e capacidade de resposta, integrando seis frentes: defesa civil, saúde, assistência social, recursos hídricos, meio ambiente e infraestrutura.

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Bahia clima El Niño UPB

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