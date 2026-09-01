Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

DECISÃO FINAL

Fachin deve decidir futuro de Moraes após polêmica com Banco Master

Documentos da PF registram cerca de 50 mensagens entre Moraes e Vorcaro

Rodrigo Tardio
Por
Fachin tem a prerrogativa de submeter matéria ao colegiado
Fachin tem a prerrogativa de submeter matéria ao colegiado - Foto: Carlos Alves Moura | SCO | STF
Eleições 2026

A eventual inclusão do ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos que envolvem o Banco Master entrou no centro das atenções do Supremo Tribunal Federal (STF), mas o rito processual impõe barreiras rígidas.

Embora a decisão final sobre o enquadramento do magistrado pertença ao conjunto dos ministros no plenário, a prerrogativa de submeter a matéria ao colegiado é de competência exclusiva do presidente da Corte, Edson Fachin, e não do ministro relator do caso.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Desgaste

O desgaste do magistrado intensificou-se após revelações do jornal O Estado de S. Paulo, que apontaram que os metadados de um contrato de R$ 131 milhões — firmado entre o Banco Master e o escritório da esposa, Viviane Barci de Moraes — indicam que o arquivo foi editado por um usuário identificado como "Ministro Alexandre de Moraes".

Paralelamente, documentos da Polícia Federal tornados públicos pelo ministro André Mendonça registram cerca de 50 trocas de mensagens entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Leia Também:

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

El Niño no Nordeste: encontro orienta prefeituras sobre riscos
El Niño no Nordeste: encontro orienta prefeituras sobre riscos imagem

EVOLUÇÃO

Júnior Marabá celebra 1º lugar de LEM em ranking de qualidade de vida
Júnior Marabá celebra 1º lugar de LEM em ranking de qualidade de vida imagem

POLÍTICA

Serra da Chapadinha ganha novas regras de proteção ambiental
Serra da Chapadinha ganha novas regras de proteção ambiental imagem

Negociação

Investigadores e interlocutores do tribunal também apuram rumores de que a negociação envolveu a dação em pagamento de uma aeronave executiva, além da contratação de um executivo para o escritório de advocacia.

Apesar da gravidade dos indícios, o relator André Mendonça não possui poderes para incluir Moraes diretamente na investigação nem para pautar o julgamento. O magistrado deu prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste.

Somente após o parecer do órgão ministerial o processo vai ser encaminhado a Fachin, a quem vai caber decidir se o plenário vai debater a crise, considerada por interlocutores uma das mais severas da história do STF.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alexandre de Moraes André Mendonça Banco MAster inquérito polícia federal supremo tribunal federal

Relacionadas

Mais lidas