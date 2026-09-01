Serra da Chapadinha ganha novas regras de proteção ambiental

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Alvo de especulação imobiliária e de disputa entre ativistas e mineradores, a Serra da Chapadinha, localizada na cidade de Itaetê, na Chapada Diamantina, ganhou novas regras de proteção ambiental estabelecida pelo governo da Bahia.

A medida foi publicada por meio de um decreto, disposto no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira, 1º, com o intuito de manter a preservação ambiental. Em coletiva de imprensa, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) definiu as prioridades para o local após a publicação.

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Eu espero que agora os passos seguintes seja a gente criar um plano de ação, tendo já as iniciativas, para que a comunidade fortaleça [o local] como ponto turístico, como geração de emprego e renda, [além] da proteção de nascente e da mata da Chapada

As declarações do petista foram dadas nesta manhã, antes do início de uma reunião com prefeitos na União dos Munícipios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, para debater o fenômeno climático El Niño.

Governador Jerônimo Rodrigues durante coletiva de imprensa - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A regulação da Serra da Chapadinha é um dos assuntos que foi alvo de crítica e explorado pela campanha do PSOL, encabeçada por Ronaldo Mansur, durante o primeiro debate dos candidatos ao governo da Bahia na TV Bandeirantes.

Isso porque, em maio deste ano, Alcione Corrêa e Marcos Fantini, líderes do movimento pela criação do refúgio e proprietários da pousada Toca do Lobo, sofreram um atentado.

Jerônimo Rodrigues avalia se criação do novo decreto mitigará disputa territorial na Serra da Chapadinha

Durante coletiva de imprensa, o chefe do Exevutivo foi questionado se a criação do Refúgio de Vida Silvestre será capaz de mitigar os intensos conflitos entre os ambientalistas e mineradores, Jerônimo optou por destacar qual o papel da iniciativa.

“Uma unidade de conservação, ela coordena e organiza tudo isso. A exploração para turismo, de negócios e a proteção do patrimônio que ali está. A publicação no Diário Oficial nos garante que a gente possa fazer um plano adequado com a responsabilidade que nós temos com o meio ambiente e garantir assim a proteção do nosso patrimônio ambiental”, afirmou o governador.

Refúgio de Vida Silvestre: entenda o que define o decreto estadual que protege a Serra da Chapadinha

O refúgio de Vida Silvestre, instalado por meio de decreto, está localizado nos municípios de Itaeté, Ibicoara, Mucugê e Iramaia.

O principal intuito da medida é preservar a biodiversidade regional, proteger ecossistemas nativos, recursos hídricos e garantir a reprodução de espécies locais e migratórias.

O refúgio ficará sob tutela do Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hídricos (INEMA), que deve instituir um conselho consultivo e elaborar um plano de manejo em até cinco anos.

A medida ainda regulamenta a permissão para pesquisas científicas e educação ambiental.

O que fica proibido na Serra da Chapadinha

O decreto proíbe que sejam feitas atividades predatórias, como a caça e a mineração. Além disso, assegura a manutenção de propriedades privadas e assentamentos pré-existentes, desde que suas práticas sejam sustentáveis.