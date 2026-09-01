Júnior Marabá celebra 1º lugar de LEM em ranking de qualidade de vida

O prefeito de Luis Eduardo Magalhães (oeste da Bahia), Júnior Marabá (PP), celebrou, nesta terça-feira, 1º, o primeiro lugar obtido pelo município no ranking que mede a qualidade de vida entre as cidades nordestinas de 50 mil a 200 mil habitantes.

O levantamento "As Melhores Cidades do Brasil 2026" foi elaborado pela Austin Rating e divulgado pela Veja Negócios. O estudo avaliou os 5.570 municípios brasileiros, considerando 253 indicadores distribuídos entre os pilares fiscal, econômico, social e digital.

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Reflexo das conquistas

De acordo com Júnior Marabá, o resultado representa o reflexo dos avanços conquistados nos últimos anos e dos investimentos realizados para acompanhar o crescimento de Luís Eduardo Magalhães.

Além disso, o município está entre os dois únicos da Bahia que registraram um aumento na população sem reajuste do território entre 2025 e 2026, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por lá, o aumento registrado foi de 1,32%, crescendo de uma população de 118.382 para 119.947.

“Esse reconhecimento é motivo de muita alegria, mas, acima de tudo, mostra que todo o trabalho realizado está chegando à vida das pessoas. Luís Eduardo cresce muito e o nosso desafio sempre foi fazer com que os serviços públicos e a infraestrutura acompanhassem esse crescimento, oferecendo cada vez mais qualidade de vida para as famílias”, destacou o prefeito.

Investimentos em áreas prioritárias

Nos últimos cinco anos, o planejamento do município direcionou investimentos prioritários em áreas como saúde, educação, assistência social e infraestrutura.

Além dessas, o saneamento e a mobilidade urbana entraram na pauta, fazendo com que a cidade viva atualmente um amplo processo de modernização, com novas avenidas, expansão da pavimentação e fortalecimento da estrutura dos serviços públicos, a fim de preparar a cidade para o crescimento populacional e econômico.

“Não queremos apenas comemorar rankings. Queremos continuar trabalhando para quem vive aqui. Ainda temos muito a fazer e vamos continuar avançando, porque uma cidade que cresce na velocidade de Luís Eduardo precisa estar sempre olhando para o próximo passo”, afirmou Júnior Marabá.

“É um resultado construído por muita gente. Por quem trabalha, empreende, investe, cria sua família aqui e acredita em Luís Eduardo Magalhães. Nosso papel é continuar trabalhando para transformar todo esse potencial em qualidade de vida para as pessoas”, concluiu o gestor.