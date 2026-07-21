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De olho na Alba, Cinthya Marabá recebe apoio do prefeito de Barreiras

Primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães concorre à vaga de deputada estadual

Redação
Por Redação
Primeira-dama concorre à Alba
Primeira-dama concorre à Alba - Foto: Reprodução

A primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães, Cinthya Marabá (PL), conseguiu mais um apoio para a sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Agora, o prefeito de Barreiras, Otoniel Teixeira (UB), anunciou que apoiará a postulante na cidade do oeste baiano. A novidade foi confirmada no evento "Agora Vai" - que selou uma união política histórica entre os dois maiores municípios da região.

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“Quando decidimos por essa união histórica entre os dois municípios, meu coração se encheu de alegria, pois ainda havia algumas dúvidas de que seria nosso estadual. Por questões partidárias, o Tulio deu o primeiro passo para esse grande momento acontecesse. Cinthya, conte com meu apoio e minha dedicação nessa eleição ao lado de Zito Barbosa”, disse o prefeito de Barreias.

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Na ciade, Cinthya Marabá também conta com o apoio de todos os secretários municipais e de seis vereadores, que já estão caminhando ao seu lado. São eles:

  • Hipólito dos Passos (PRD);
  • Valdimiro José (PDT);
  • Tatico Rocha (PODE);
  • Zé do Sorvete (PRD);
  • Allan do Allanbick (MDB);
  • e a vereadora Thaislane Sabel (Republicanos).

Durante o evento – que selou a dobradinha eleitoral entre o ex-prefeito Zito Barbosa (UB) e a primeira-dama Cinthya Marabá (PL), também estiveram presentes o vice-prefeito de Barreiras, Tullio Viana (PL), o vice-prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Franklin Willer, o coordenador político do Time Marabá, Jader Borges, e a representante do Movimento das Mulheres do Oeste, Gislaine Barbosa.

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