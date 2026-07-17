Barreiras e Luís Eduardo Magalhães se unem em momento político importante para o Oeste

Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, polos do Oeste, caminham unidas politicamente pela primeira vez em uma eleição, marcando uma nova aliança entre os dois municípios.

Em seu pronunciamento no Sua Voz é Nossa Voz, ACM Neto (União Brasil), pré-candidato ao governo, defendeu a união das duas maiores forças políticas do Oeste, com a composição formada por Zito Barbosa para deputado federal e Cinthya Marabá (PL) para deputada estadual.

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O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, fez um discurso emocionante ao destacar que a aproximação entre as lideranças dos dois municípios representa um novo momento para a política regional, baseado na cooperação e na busca por maior representatividade para o Oeste baiano.

Na mesma linha, o prefeito de Barreiras, Otoniel Teixeira, enalteceu a importância da aliança entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, afirmando que a união das duas maiores cidades da região fortalece a defesa dos interesses comuns e amplia a capacidade de articulação política em benefício de toda a população do Oeste.

Dobradinha no Oeste

O pré-candidato a deputado federal Zito Barbosa destacou que a composição da chapa com Cinthya Marabá representa um marco histórico para a região. Segundo ele, pela primeira vez desde a emancipação de Luís Eduardo Magalhães, os dois municípios caminham juntos em uma eleição.

Zito Barbosa enfatizou ainda que a união das lideranças permitirá ao Oeste contar com uma representante qualificada na Assembleia Legislativa e com um parlamentar de reconhecida experiência administrativa na Câmara Federal, ampliando a capacidade de defesa das pautas estratégicas para o desenvolvimento regional.

A expectativa das lideranças é de que a atuação conjunta fortaleça a representatividade do Oeste da Bahia e contribua para levar às esferas estadual e federal as demandas de uma das regiões mais importantes para o desenvolvimento econômico do Estado.