Júnior Marabá defende modelo de LEM como exemplo para a Bahia

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O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), defendeu que a estratégia administrativa adotada no município do Oeste baiano serve como modelo para a formulação de políticas públicas em outras cidades do estado e na capital.

A declaração foi feita durante sessão especial realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), em homenagem aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB).

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Ao avaliar os indicadores do polo do agronegócio, o gestor ressaltou a importância de equilibrar o acolhimento à população com o planejamento estruturante de longo prazo.

"Demonstramos que é possível fazer uma gestão do palco, que cuide das pessoas, entregue carinho, atenção, mas também que consiga desenvolver um plano de desenvolvimento econômico", afirmou Júnior Marabá.

Intercâmbio regional

Diante de parlamentares e lideranças do setor produtivo reunidos no plenário da Casa Legislativa, o prefeito enfatizou que a experiência de gestão acumulada na região do Matopiba pode subsidiar debates sobre o crescimento socioeconômico em escala estadual, conectando as demandas do interior às decisões tomadas na capital.

"Acho que esse case de sucesso que nós tivemos ali em Luís Eduardo, a gente pode discutir um pouco isso em cada município da nossa região e trazer aqui para essa pauta da nossa capital", completou o prefeito.