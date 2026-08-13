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PLANEJAMENTO

Júnior Marabá defende modelo de LEM como exemplo para a Bahia

Prefeito destacou conciliação entre assistência social e desenvolvimento econômico

Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
Por Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
Imagem ilustrativa da imagem Júnior Marabá defende modelo de LEM como exemplo para a Bahia
Eleições 2026

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), defendeu que a estratégia administrativa adotada no município do Oeste baiano serve como modelo para a formulação de políticas públicas em outras cidades do estado e na capital.

A declaração foi feita durante sessão especial realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), em homenagem aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB).

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Ao avaliar os indicadores do polo do agronegócio, o gestor ressaltou a importância de equilibrar o acolhimento à população com o planejamento estruturante de longo prazo.

"Demonstramos que é possível fazer uma gestão do palco, que cuide das pessoas, entregue carinho, atenção, mas também que consiga desenvolver um plano de desenvolvimento econômico", afirmou Júnior Marabá.

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Intercâmbio regional

Diante de parlamentares e lideranças do setor produtivo reunidos no plenário da Casa Legislativa, o prefeito enfatizou que a experiência de gestão acumulada na região do Matopiba pode subsidiar debates sobre o crescimento socioeconômico em escala estadual, conectando as demandas do interior às decisões tomadas na capital.

"Acho que esse case de sucesso que nós tivemos ali em Luís Eduardo, a gente pode discutir um pouco isso em cada município da nossa região e trazer aqui para essa pauta da nossa capital", completou o prefeito.

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Tags

agronegócio Desenvolvimento Econômico Júnior Marabá Luís Eduardo Magalhães matopiba políticas públicas

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