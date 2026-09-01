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CASO MASTER

Flávio afirma que Moraes não tem “condição de continuar no STF”

Declaração ocorre após quebra de sigilo expor conversas entre Moraes e Daniel Vorcaro

Leo Almeida
Por
Flávio Bolsonaro afirmou que Moraes deve explicações
Flávio Bolsonaro afirmou que Moraes deve explicações - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado
Eleições 2026

O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, “não tem condições de permanecer” na Corte. A declaração ocorreu em conversa com jornalistas nesta terça-feira, 1º, após o ministro André Mendonça derrubar o sigilo das conversas do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Flávio foi questionado sobre a repercussão e possíveis providências a serem adotadas após a quebra de sigilo revelar os diálogos entre Vorcaro e Moraes. Na avaliação do candidato, o caso pode afetar a credibilidade de todo o STF.

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“São acusações graves. Caso se confirme, não há nenhuma condição de o ministro Alexandre de Moraes continuar na Suprema Corte. Mais uma vez ele está trazendo para toda a Corte, para a credibilidade da Corte, um problema que não é do STF. Ele tem que dar as explicações”, afirmou Flávio Bolsonaro.

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Quebra de sigilo

O ministro André Mendonça, do STF, determinou, nesta terça, 1º, a retirada do sigilo das conversas entre Alexandre de Moraes, colega de Corte, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Um relatório da Polícia Federal (PF), nesta terça, 01, revelou que uma das trocas de mensagens ocorreram dias antes da prisão preventiva de Vorcaro. No dia 14 de novembro de 2025, o banqueiro enviou texto ao magistrado afirmando possuir "gratidão da vida" e mencionando que familiares e funcionários teriam uma dívida com a família do ministro.

Além disso, dois dias antes de ser detido, Vorcaro questionou diretamente Moraes sobre a possibilidade de deixar o Brasil. A mensagem foi enviada em 15 de novembro de 2025, quando ainda não havia sido assinada a ordem de prisão preventiva contra ele. “Acha que segunda já tenho que estar fora?”, escreveu Vorcaro a Moraes.

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Banco MAster Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro

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