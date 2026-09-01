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RELATÓRIO DA PF

PF aponta mensagens de Vorcaro sobre viagem e convite a Andrei

Documentos da Polícia Federal expõem relações de Vorcaro, custos em Londres e investigações do caso

Jair Mendonça Jr
Por
Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues
Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues - Foto: Reprodução internet
Eleições 2026

A relação entre Daniel Vorcaro e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, tornou-se alvo de investigações e requerimentos no Congresso após revelações sobre eventos bancados pelo Banco Master.

As apurações indicam que

  • Fórum em Londres: o diretor-geral da PF participou do 1º Fórum Jurídico — Brasil de Ideias, realizado em Londres em abril de 2024, cujas despesas de hospedagem, alimentação e locomoção foram arcadas pelos organizadores ligados ao Banco Master.
  • Mensagens da PF: relatórios da Polícia Federal recuperados do celular de Vorcaro mostram o banqueiro tentando interceder ou monitorar o andamento de investigações, citando nominalmente Andrei Rodrigues e questionando se seria possível "segurar" ou atrasar diligências por meio de articulações.
  • Repercussão política: p episódio motivou pedidos de apuração na Procuradoria-Geral da República (PGR) e convites para que Andrei Rodrigues preste esclarecimentos formais em comissões da Câmara dos Deputados sobre os custos e os convites para o evento internacional.

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