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POLÍTICA

Mendonça derruba sigilo das mensagens de Vorcaro a Moraes

Ministro leva desdobramento do caso para o STF

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
André Mendonça, ministro do STF
André Mendonça, ministro do STF - Foto: Gustavo Moura | STF
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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou, nesta terça-feira, 1, o sigilo das conversas entre Alexandre de Moraes, colega de Corte, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Os materiais estão ligados aos detalhes da investigação da Polícia Federal (PF) entre os dois personagens, mostrando também o elo do banqueiro com Viviane de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes.

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Segundo os documentos da investigação, Vorcaro chegou a perguntar a Moraes sobre uma possível 'fuga' às vésperas da prisão, em novembro de 2025.

Moraes também teria atuado editando um contrato entre o Banco Master, de Vorcaro, com o escritório de advocacia da sua esposa, no valor de R$ 131 milhões.

Em nota, o escritório Barci de Moraes afirmou que acionou o ministro do STF por conta da sua relação com o magistrado.

"Setor de compliance do escritório, como faz em outros casos semelhantes, solicitou informações ao ministro Alexandre de Moraes, na condição de marido da sócia diretora do referido escritório", diz a nota.

André Mendonça pede sessão no STF para Fachin

André Mendonça ainda pediu a Edson Fachin, presidente do STF, o agendamento de uma sessão no plenário da Corte, a fim de debater as mensagens expostos entre Moraes e Vorcaro.

Segundo Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao STF, a discussão sobre o futuro de Moraes no plenário é "caminho inevitável".

Caberá a Fachin a decisão sobre uma sessão no STF para debater o assunto.

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Alexandre de Moraes André Mendonça Banco MAster Daniel Vorcaro STF

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