Secretário faz doação de R$ 36 mil para campanha de Jerônimo

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), recebeu uma doação para a sua campanha à reeleição por parte do secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), Felipe Freitas.

O montante transferido pelo titular da pasta estadual, na última sexta-feira, 28, foi no valor de R$ 36 mil — via Pix — e consta na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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O valor se soma a outras duas doações recebidas pelo candidato à reeleição ao Palácio de Ondina:

Direção Nacional do PT: R$ 1.778.880,62, via Pix ;

; Direção Estadual do PT: R$ 50 mil, via transferência eletrônica

Até agora, Jerônimo Rodrigues recebeu um total de R$ 1.864.880,62 em doações para a sua campanha.

Doadores da campanha de Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Reprodução/TSE

Quem é Felipe Freitas?

Natural de Feira de Santana (centro-norte da Bahia), Felipe Freitas assumiu a liderança da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) do Estado da Bahia, em janeiro de 2023.

É graduado em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), além de mestre e doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB).

Ademais, é professor no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e colaborador na Universidade Federal da Bahia (Ufba). No setor público e internacional, atuou em assessorias governamentais federais, no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e como consultor da Organização das Nações Unidas (ONU).

Jerônimo reúne 200 ex-prefeitos que apoiaram a oposição em 2022

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, reuniu mais de 200 ex-prefeitos e ex-prefeitas de diferentes regiões da Bahia na segunda-feira, 31, em Salvador. Entre as lideranças presentes, estavam ex-gestores que apoiaram candidatos da oposição nas eleições de 2022 e agora declararam apoio ao petista.

Para Jerônimo, a adesão das lideranças municipais demonstra a força política de seu projeto e amplia a presença política da campanha no interior do estado.

“Reunir mais de 200 ex-prefeitos e ex-prefeitas é uma demonstração da força política do nosso projeto e, principalmente, da confiança que essas lideranças têm no trabalho que estamos realizando", disse ele.

"São pessoas que conhecem a Bahia, conhecem os municípios e sabem da importância de ter um governo presente, que dialoga e cuida da nossa gente”, completou Jerônimo Rodrigues.

Entre os ex-prefeitos que mudaram de lado estão Didico, de Palmeiras; Ana Bel, de Jeremoabo; Rômulo, de Bonito; Cássio, de Souto Soares; e Nestor Vicente, de Wenceslau Guimarães.