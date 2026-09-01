ELEIÇÕES 2026
Secretário faz doação de R$ 36 mil para campanha de Jerônimo
Montante se soma aos quase R$ 2 milhões doados a Jerônimo, que disputa a reeleição
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), recebeu uma doação para a sua campanha à reeleição por parte do secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), Felipe Freitas.
O montante transferido pelo titular da pasta estadual, na última sexta-feira, 28, foi no valor de R$ 36 mil — via Pix — e consta na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O valor se soma a outras duas doações recebidas pelo candidato à reeleição ao Palácio de Ondina:
- Direção Nacional do PT: R$ 1.778.880,62, via Pix;
- Direção Estadual do PT: R$ 50 mil, via transferência eletrônica
Até agora, Jerônimo Rodrigues recebeu um total de R$ 1.864.880,62 em doações para a sua campanha.
Quem é Felipe Freitas?
Natural de Feira de Santana (centro-norte da Bahia), Felipe Freitas assumiu a liderança da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) do Estado da Bahia, em janeiro de 2023.
É graduado em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), além de mestre e doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB).
Ademais, é professor no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e colaborador na Universidade Federal da Bahia (Ufba). No setor público e internacional, atuou em assessorias governamentais federais, no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e como consultor da Organização das Nações Unidas (ONU).
Jerônimo reúne 200 ex-prefeitos que apoiaram a oposição em 2022
O governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, reuniu mais de 200 ex-prefeitos e ex-prefeitas de diferentes regiões da Bahia na segunda-feira, 31, em Salvador. Entre as lideranças presentes, estavam ex-gestores que apoiaram candidatos da oposição nas eleições de 2022 e agora declararam apoio ao petista.
Para Jerônimo, a adesão das lideranças municipais demonstra a força política de seu projeto e amplia a presença política da campanha no interior do estado.
“Reunir mais de 200 ex-prefeitos e ex-prefeitas é uma demonstração da força política do nosso projeto e, principalmente, da confiança que essas lideranças têm no trabalho que estamos realizando", disse ele.
"São pessoas que conhecem a Bahia, conhecem os municípios e sabem da importância de ter um governo presente, que dialoga e cuida da nossa gente”, completou Jerônimo Rodrigues.
Entre os ex-prefeitos que mudaram de lado estão Didico, de Palmeiras; Ana Bel, de Jeremoabo; Rômulo, de Bonito; Cássio, de Souto Soares; e Nestor Vicente, de Wenceslau Guimarães.