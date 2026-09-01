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ELEIÇÕES 2026

Jerônimo reúne 200 ex-prefeitos que apoiaram a oposição em 2022

Governador da Bahia e candidato à reeleição encontrou ex-gestores em Salvador

Redação
Por Redação
Jerônimo Rodrigues reúne mais de 200 ex-prefeitos
Jerônimo Rodrigues reúne mais de 200 ex-prefeitos - Foto: Divulgação/Luis Capellão
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, reuniu mais de 200 ex-prefeitos e ex-prefeitas de diferentes regiões da Bahia na segunda-feira, 31, em Salvador. Entre as lideranças presentes, estavam ex-gestores que apoiaram candidatos da oposição nas eleições de 2022 e agora declararam apoio ao petista.

Para Jerônimo, a adesão das lideranças municipais demonstra a força política de seu projeto e amplia a presença política da campanha no interior do estado.

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“Reunir mais de 200 ex-prefeitos e ex-prefeitas é uma demonstração da força política do nosso projeto e, principalmente, da confiança que essas lideranças têm no trabalho que estamos realizando. São pessoas que conhecem a Bahia, conhecem os municípios e sabem da importância de ter um governo presente, que dialoga e cuida da nossa gente”, afirmou.

Entre os ex-prefeitos que mudaram de lado estão Didico, de Palmeiras; Ana Bel, de Jeremoabo; Rômulo, de Bonito; Cássio, de Souto Soares; e Nestor Vicente, de Wenceslau Guimarães.

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O encontro do Time de Lula na capital baiana contou também com a presença dos candidatos ao Senado na chapa de Jerônimo: Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT).

O apoio dos ex-prefeitos é importante porque eles mantêm influência política e relação direta com suas comunidades, o que pode ampliar a capilaridade da campanha no interior.

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eleições 2026 eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues oposição

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