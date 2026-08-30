Jerônimo critica uso de mulheres seminuas em ato da oposição

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) criticou o uso de mulheres seminuas, com os corpos pintados de azul, durante uma carreata do candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil), na última sexta-feira, 28, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

“Botaram mulheres nuas em cima de um carro, duas moças. Corpo de mulher não é atração de votos”, afirmou o governador em declaração feita na noite de sábado, 29, em comício em Guanambi, no sudoeste baiano. “Corpo de mulher não é matéria que qualquer candidato possa usar para atrair votos”, complementou.

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“Ontem nós trouxemos o maior presidente da história do Brasil em Salvador, o Lula. Enquanto nós estávamos caminhando na Liberdade, a nossa oposição estava em São Cristóvão. E eu não sei por que eles fazem isso”, disse.

Além disso, Jerônimo disse que há uma distância entre a conduta de ACM Neto nas ruas e a imagem que o adversário busca projetar. Ele usa como exemplo o fato de, na manhã seguinte ao ato com as mulheres nuas, o candidato da oposição ter ido a uma igreja.

E depois, hoje de manhã, ele ainda vai para uma igreja rezar e chorar.

Mulheres seminuas em ato de ACM Neto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mais críticas da oposição

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) também criticou a utilização das mulheres no carro de som que acompanhou a mobilização. Para a parlamentar, a nudez não deveria ser utilizada como recurso para atrair a atenção do público durante uma campanha eleitoral.

“O povo quer saber de propostas, de projetos e de ações que possam melhorar efetivamente a sua vida”, afirmou Lídice.

Deputada critica sexualização das mulheres

Lídice também relacionou o episódio ao debate sobre a violência contra as mulheres. Segundo ela, a utilização da imagem feminina dessa maneira reduz o papel das mulheres na política e desvia a discussão dos problemas enfrentados pela população.

“Temos pautas importantes que precisam ser discutidas e resolvidas, como o feminicídio, e ações desta natureza, que apenas sexualizam as mulheres, contribuem para o agravamento do problema”, declarou.

A deputada defendeu que as campanhas eleitorais sejam utilizadas para discutir políticas públicas voltadas a temas como emprego, renda, educação, saúde, segurança e oportunidades para a população baiana.

Secretária de Mulheres também repudia ato

A secretária de Mulheres do Governo da Bahia, Camilla Batista, também se manifestou contra a presença das duas jovens seminuas na carreata. Em nota publicada nas redes sociais, ela classificou como “inadmissível” a utilização do corpo feminino como instrumento de propaganda eleitoral.

“Corpos de mulheres não são estratégia eleitoral”, afirmou Camilla.

A secretária ressaltou que sua crítica não era direcionada às mulheres que participaram da atividade, mas à utilização de seus corpos como recurso de comunicação política.

Segundo Camilla, a cena reproduz uma “lógica machista de objetificação do corpo das mulheres” e contribui para associar a imagem feminina à aparência e à sexualização.

“A política precisa ser lugar de ideias, propostas, projetos e compromisso com a população”, defendeu.

Mobilização de Lula no mesmo dia

A carreata de ACM Neto ocorreu no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um ato político ao lado do governador Jerônimo Rodrigues em Salvador. Enquanto a mobilização petista foi realizada no bairro da Liberdade, a atividade do candidato do União Brasil percorreu São Cristóvão.