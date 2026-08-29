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SAIU EM DEFESA

Tarcísio diz que Flávio continuará prestando conta sobre 'Dark Horse'

Governador fez ato de campanha neste sábado, 29

Redação
Por Redação
Tarcísio sai em defesa de Flávio Bolsonaro.
Tarcísio sai em defesa de Flávio Bolsonaro. - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL) durante ato de campanha neste sábado, 29.

Tarcísio disse que Flávio já prestou esclarecimentos necessários sobre o financiamento do filme Dark Horse por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Tarcísio foi questionado sobre o assunto após a participação do candidato à Presidência na sabatina da TV Globo.

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“Eu acho que ele já prestou os esclarecimentos e toda a vez que ele for confrontado, ele vai continuar prestando esclarecimentos”, disse Tarcísio.

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Flávio foi o quinto candidato à Presidência a ser entrevistado pelos jornalistas Renata Vasconcellos e César Tralli na sexta-feira, 29.

Na sabatina, Flávio afirmou que não há “absolutamente nada de errado” em ter procurado Vorcaro para bancar um filme sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O candidato voltou a dizer que pediu a Vorcaro um patrocínio privado para o filme Dark Horse, que não recebeu repasses diretamente e que não houve contrapartidas envolvidas no pedido.

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