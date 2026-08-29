Lula critica Flávio por fala sobre aquecimento global: “Amadorismo”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL) após o parlamentar afirmar não acreditar no aquecimento global. Em publicação nas redes sociais neste sábado, 29, o petista classificou a declaração como “amadorismo irresponsável” diante dos desafios relacionados às mudanças climáticas.

“Negar o aquecimento global em pleno século XXI e reduzir o combate às mudanças climáticas a saneamento básico dá a dimensão do amadorismo irresponsável de quem se propõe a governar um país”, escreveu Lula.

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O presidente também comparou a posição de Flávio a outros grupos que, segundo ele, desconsideram evidências científicas. “É retrato de gente que vende soluções simples para problemas complexos. É da lavra do povo que nega a importância das vacinas e de gente que anda acompanhado de quem prega o fim do voto feminino. Gente que não ouve a ciência”, afirmou.

Lula cita eventos climáticos extremos

Na publicação, Lula mencionou os eventos climáticos extremos registrados no país e citou a estrutura de monitoramento mantida pelo governo federal. Segundo o presidente, uma Sala de Situação reúne 24 ministérios e dezenas de especialistas para acompanhar os impactos relacionados ao clima.

“Governar o Brasil não é para aventureiros. Quem não entende a gravidade das questões conectadas ao clima, opera na lógica de ‘passar a boiada’ e enxerga o mundo com a lente embaçada do negacionismo, certamente não tem preparo para guiar o futuro de uma nação”, declarou.

Negar o aquecimento global em pleno século XXI e reduzir o combate às mudanças climáticas a saneamento básico dá a dimensão do amadorismo irresponsável de quem se propõe a governar um país. É retrato de gente que vende soluções simples para problemas complexos. É da lavra do povo… — Lula (@LulaOficial) August 29, 2026

A sabatina

Flávio participou da sabatina promovida pelo Jornal Nacional nesta sexta, 28. Durante a entrevista, o senador foi questionado sobre um artigo publicado por ele em 2019, no qual classificava o debate sobre mudanças climáticas como um discurso “apocalíptico” utilizado para impedir o desenvolvimento das nações.

Questionado pela apresentadora Renata Vasconcellos se havia mudado de posição, Flávio afirmou que os fenômenos climáticos são “cíclicos” e citou períodos de calor, frio, chuvas e secas intensas.

“Pra mim, o que acontece hoje é que são eventos climáticos que são extremos, excesso de calor, excesso de chuva, excesso de seca”, afirmou o candidato.

Saneamento

Na sequência, Flávio citou o marco legal do saneamento básico, aprovado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como uma das principais medidas relacionadas à questão ambiental.

“Eu acredito que são efeitos cíclicos e a maior [sic] forma de a gente trabalhar o ambiente foi o que nós fizemos no ano do presidente Bolsonaro, que é aprovar um marco legal do saneamento básico para combater o esgoto que passa na porta de casa”, disse.