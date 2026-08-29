ATO DE CAMAPANHA
Flávio Bolsonaro faz aceno ao Nordeste durante barqueata no Rio
Candidato à Presidência da República reuniu apoiadores em Angra dos Reis
O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) promoveu uma barqueata com apoiadores em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, neste sábado, 29.
Cerca de 30 embarcações acompanharam o cortejo na água. Os presentes ouviam jingles do PL, tocados na caixa de som da embarcação enfeitada com tecidos em verde e amarelo na qual o senador estava.
Um porta-retrato com a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com a faixa presidencial chegou a ser exibido por Flavio no andar superior da embarcação.
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Aceno ao Nordeste
Na altura da Praia de Jurubaíba, Flávio discursou num microfone. Na ocasião ele fez um aceno ao Nordeste, citando obras de infraestrutura que pretende fazer na região caso seja eleito.
“No nosso plano de governo tem muitas obras de infraestrutura, principalmente Nordeste, atração de data centers, ser um grande fornecedor de energia pro Nordeste e para todo mundo, porque a energia do Nordeste pode gerar energia pro mundo inteiro, qualificação de mão de obra, então tem muita terras agricultáveis”, disse.
A barqueata em Angra dos Reis (RJ) mostrou que o Brasil quer mudança! E a mudança começa com Flávio Bolsonaro (@flaviobolsonaro), 2️⃣2️⃣!— Partido Liberal - PL 22 🟩🟨🟦 (@plnacional_) August 29, 2026
O Brasil vai vencer! 🇧🇷 pic.twitter.com/LElwyXQs6N