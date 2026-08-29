Lula promete aprovação do fim da escala 6x1 até a próxima semana

Durante o evento 'Mulheres com Lula', que aconteceu neste sábado, 29, em Belo Horizonte, Minas Gerais (MG), o presidente, candidato a reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a aprovação do fim da escala 6x1 será determinada até a próxima semana.

Esta Proposta de Emenda à Constituição (PEC) está em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal e deve ser analisada pelos parlamentares na próxima quarta-feira, 2 de setembro.

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Para Lula, a aprovação da proposta muda a forma como homens e mulheres administram o seu tempo de qualidade, já que terão maior possibilidade de se dedicar à família e ao lazer, momentos importantes para a saúde de todo trabalhador.

“Democracia não é o povo ficar de cabeça baixa, calado. Democracia é o povo de cabeça erguida, gritando o que ele deseja e o que ele quer. Portanto, nós vamos aprovar, nesta semana, o fim da escala 6x1”, disse.

Caso aprovada pela CCJ, matéria segue para o Plenário da Casa, onde precisa de 49 votos favoráveis dos senadores em dois turnos para ser aprovada. A expectativa do governo é que a matéria seja votada na comissão e no Plenário no mesmo dia.

Lula amplia diálogo com as eleitoras

Durante o ato político Mulheres com Lula, participaram a primeira-dama Janja Lula da Silva, as candidatas ao Senado por Minas Gerais Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL), além do candidato ao governo do estado, Patrus Ananias (PT). A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), também esteve presente.

As ministras que participaram da agenda destacaram políticas públicas do governo Lula direcionadas às mulheres e reforçaram a defesa de um país mais justo e igualitário, com garantia de acesso à saúde, educação, trabalho, moradia e outros direitos fundamentais.

A agenda de Lula também busca ampliar o diálogo com o eleitorado feminino, que representa a maior parcela dos votantes no país. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 83.877.126 mulheres aptas a votar no Brasil, o equivalente a 52,84% do eleitorado nacional.