Caravana de Jerônimo mobiliza apoiadores pelo interior

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O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) e os candidatos ao Senado Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT) transformam o Sertão Produtivo em palco da campanha neste sábado (29). A caravana percorre cinco municípios do território em um único dia, com carreatas pelas ruas e um comício de encerramento em Guanambi às 18h, maior cidade da região.

O roteiro começou pela manhã em Rio do Antônio e avançou para Caculé, onde os três candidatos foram recebidos por carreatas com apoiadores, motociclistas e moradores nas ruas das duas cidades.

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A agenda deste sábado concentra a mobilização do grupo no Sudoeste baiano e reforça a estratégia de levar Jerônimo, Wagner e Rui em bloco aos territórios de identidade, com o governador buscando a reeleição e os dois ex-governadores disputando o Senado sob a mesma bandeira.

Produção rural

Em ato político em Caculé, o ex-governador e candidato ao Senado Rui Costa defendeu o fortalecimento da agricultura familiar e destacou os investimentos realizados pelos governos estadual e federal para apoiar quem produz no campo. Durante a mobilização no Sertão Produtivo, ele ressaltou a importância da produção rural para a geração de renda e para garantir alimentos na mesa dos baianos.

Ressaltando o papel estratégico da agricultura familiar para o estado, Rui reafirmou a importância de políticas de crédito e apoio à produção.

“A agricultura familiar é a força que alimenta e impulsiona a Bahia, garantindo comida na mesa da nossa população e gerando renda para quem produz”.