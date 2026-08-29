Lídice critica ato da oposição com mulheres seminuas em Salvador

Siga o A TARDE no Google

A presença de duas jovens seminuas, com os corpos pintados de azul, durante uma carreata do candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil), em Salvador, gerou críticas de representantes do campo político ligado ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). O ato ocorreu na tarde desta sexta-feira, 28, no bairro de São Cristóvão.

Mulheres seminuas foram vistas em carreata da oposição - Foto: Reprodução

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) criticou a utilização das mulheres no carro de som que acompanhou a mobilização. Para a parlamentar, a nudez não deveria ser utilizada como recurso para atrair a atenção do público durante uma campanha eleitoral.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O povo quer saber de propostas, de projetos e de ações que possam melhorar efetivamente a sua vida”, afirmou Lídice.

Deputada critica sexualização das mulheres

Lídice também relacionou o episódio ao debate sobre a violência contra as mulheres. Segundo ela, a utilização da imagem feminina dessa maneira reduz o papel das mulheres na política e desvia a discussão dos problemas enfrentados pela população.

“Temos pautas importantes que precisam ser discutidas e resolvidas, como o feminicídio, e ações desta natureza, que apenas sexualizam as mulheres, contribuem para o agravamento do problema”, declarou.

A deputada defendeu que as campanhas eleitorais sejam utilizadas para discutir políticas públicas voltadas a temas como emprego, renda, educação, saúde, segurança e oportunidades para a população baiana.

Secretária de Mulheres também repudia ato

A secretária de Mulheres do Governo da Bahia, Camilla Batista, também se manifestou contra a presença das duas jovens seminuas na carreata. Em nota publicada nas redes sociais, ela classificou como “inadmissível” a utilização do corpo feminino como instrumento de propaganda eleitoral.

“Corpos de mulheres não são estratégia eleitoral”, afirmou Camilla.

A secretária ressaltou que sua crítica não era direcionada às mulheres que participaram da atividade, mas à utilização de seus corpos como recurso de comunicação política.

Segundo Camilla, a cena reproduz uma “lógica machista de objetificação do corpo das mulheres” e contribui para associar a imagem feminina à aparência e à sexualização.

“A política precisa ser lugar de ideias, propostas, projetos e compromisso com a população”, defendeu.

Mobilização de Lula no mesmo dia

A carreata de ACM Neto ocorreu no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um ato político ao lado do governador Jerônimo Rodrigues em Salvador. Enquanto a mobilização petista foi realizada no bairro da Liberdade, a atividade do candidato do União Brasil percorreu São Cristóvão.