ACM Neto leva milhares de apoiadores às ruas de São Cristóvão

O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) voltou a arrastar milhares de apoiadores pelas ruas de Salvador nesta sexta-feira, 28, durante caminhada no bairro de São Cristóvão.

Em mais uma demonstração de força na capital, Neto recebeu manifestações de apoio e carinho de moradores, que também destacaram o reconhecimento pelo trabalho realizado por ele na região durante os oito anos em que comandou a Prefeitura.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A caminhada contou com a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis, dos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), além de deputados, candidatos, vereadores, lideranças políticas e apoiadores.

Ao longo do percurso, Neto foi abordado por moradores, tirou fotos, recebeu abraços e conversou com a população. Para o candidato, as caminhadas pela capital também representam um reencontro com uma cidade com a qual construiu uma forte relação ao longo de sua trajetória política.

“Eu tenho uma identidade muito grande com Salvador, uma história com a nossa cidade. Essa história agora resgata o trabalho que foi feito ao longo de oito anos como prefeito e, se Deus permitir, como governador eu vou estar ao lado do prefeito Bruno Reis. Depois de tantos anos, Salvador voltará a ter um governador parceiro”, afirmou.

Segurança e saúde

Durante entrevista à imprensa, Neto disse que as conversas com os moradores têm reforçado a preocupação da população principalmente com a violência e com a saúde. “A gente percebe que o grande clamor das pessoas é com segurança pública. Então, uma das medidas mais importantes que eu quero tomar à frente do governo do Estado, logo no início da gestão, é implantar a Governadoria da Segurança. O governador vai ser parte da solução, vai organizar as polícias, integrar as polícias. Eu vou agir com tecnologia e vamos devolver a paz ao cidadão”, declarou.

Neto também apontou a saúde como outra área que terá atenção prioritária e destacou propostas para enfrentar a fila da regulação. Entre elas estão a ampliação da rede hospitalar no interior e o Pix Saúde.

“Vamos resolver o problema da fila da regulação, levar mais hospitais para o interior e implantar o Pix Saúde. Quando o paciente precisar de atendimento emergencial e não houver vaga na rede pública, nós vamos ajudar a pagar o tratamento na rede particular. Segurança e saúde são as duas prioridades absolutas da nossa gestão. São os dois principais problemas da Bahia e dos baianos e vão exigir participação direta do governador”, disse.