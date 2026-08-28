Ronaldo Mansur declina de caminhada com Lula para evitar mal-estar eleitoral

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O candidato ao governo da Bahia pelo PSOL, Ronaldo Mansur, decidiu não comparecer ao ato político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 28, em Salvador. A agenda presidencial prevê uma mobilização com militantes pelas ruas do bairro da Liberdade.

Embora a Federação PSOL/REDE no estado formalize apoio ao projeto de reeleição de Lula, a diretoria avalia que o evento de rua está diretamente vinculado à campanha majoritária de Jerônimo Rodrigues (PT), concorrente direto de Mansur na corrida ao Palácio de Ondina. Diante disso, a sigla considerou mais prudente se ausentar para afastar possíveis saias-justas.

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"Não podemos simplesmente chegar com nossa delegação e termos uma situação no mínimo ruim. Apoiamos a reeleição do nosso presidente Lula, temos unidade de esquerda na luta em muitas pautas na Bahia, mas neste momento, defendemos projetos para as eleições que nos diferem", justificou Mansur.

Mesmo distante do palanque conjunto, o candidato faz questão de sublinhar a convergência com pautas estruturais.

Entre os compromissos reafirmados estão a oposição a novas reformas da Previdência consideradas nocivas ao trabalhador, a defesa de justiça fiscal com maior taxação sobre as grandes fortunas e a realização de uma auditoria na dívida pública nacional — apontada por ele como responsável por drenar mais de 80% do PIB brasileiro.