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DECISÃO

Ronaldo Mansur declina de caminhada com Lula para evitar mal-estar eleitoral

Sigla considerou prudente se ausentar para afastar possíveis saias-justas

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Candidato faz questão de sublinhar convergência com pautas estruturais
Candidato faz questão de sublinhar convergência com pautas estruturais - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia pelo PSOL, Ronaldo Mansur, decidiu não comparecer ao ato político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 28, em Salvador. A agenda presidencial prevê uma mobilização com militantes pelas ruas do bairro da Liberdade.

Embora a Federação PSOL/REDE no estado formalize apoio ao projeto de reeleição de Lula, a diretoria avalia que o evento de rua está diretamente vinculado à campanha majoritária de Jerônimo Rodrigues (PT), concorrente direto de Mansur na corrida ao Palácio de Ondina. Diante disso, a sigla considerou mais prudente se ausentar para afastar possíveis saias-justas.

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"Não podemos simplesmente chegar com nossa delegação e termos uma situação no mínimo ruim. Apoiamos a reeleição do nosso presidente Lula, temos unidade de esquerda na luta em muitas pautas na Bahia, mas neste momento, defendemos projetos para as eleições que nos diferem", justificou Mansur.

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Mesmo distante do palanque conjunto, o candidato faz questão de sublinhar a convergência com pautas estruturais.

Entre os compromissos reafirmados estão a oposição a novas reformas da Previdência consideradas nocivas ao trabalhador, a defesa de justiça fiscal com maior taxação sobre as grandes fortunas e a realização de uma auditoria na dívida pública nacional — apontada por ele como responsável por drenar mais de 80% do PIB brasileiro.

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Bahia eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues Lula psol Ronaldo Mansur

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