Prefeita de Vitória da Conquista é acusada de perseguir esposa de vice

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​O cenário político deVitória da Conquista, sudoeste da Bahia, vive dias de intensa fervura nos bastidores. A pré-candidata a deputada estadual Lara Fernandes rompeu o silêncio e fez duras acusações contra a prefeita Sheila Lemos.

Casada com o vice-prefeito do município, Aloísio Alan, Lara afirma que a relação com a gestão municipal ruiu drasticamente assim que colocou o nome na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

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​De acordo com a pré-candidata, o grupo político do qual fazia parte passou a tratá-la como adversária direta.

"Saímos da base aliada para virar sacos de pancada de Sheila Lemos", desabafou.

Lara ressalta que comunicou previamente a gestora sobre a intenção de concorrer ao pleito, mas que a reação interna foi desproporcional.

"Hoje me sinto como uma leprosa no ambiente político da prefeitura. No município, basta alguém olhar para mim que a prefeita demite", declarou.

Clima de tensão

​As acusações não se restringem ao isolamento pessoal. Lara Fernandes aponta a ocorrência de uma verdadeira "perseguição política" promovida pela administração municipal, resultando na demissão em massa de prestadores de serviço e servidores contratados ligados ao círculo de convivência da candidata.

​Entre os casos citados, Lara destacou o desligamento de um profissional de saúde atuante na periferia da cidade.

​"Um enfermeiro que era a pessoa que mais atuava cuidando de vidas em bairros pobres deConquista foi demitido apenas porque andava junto comigo cuidando do povo — e ele sequer tinha declarado apoio formal à minha candidatura", afirmou Lara.

Forasteiros na gestão

​Outro ponto de forte crítica levantado por Lara diz respeito à reformulação dos quadros da prefeitura. De acordo com ela, enquanto trabalhadores locais vêm sendo desligados por motivações políticas, a gestão de Sheila Lemos estaria abrindo espaço para nomeações de pessoas que nem sequer residem no município.

A crise expõe um racha profundo no alto escalão do executivo conquistense, colocando em lados opostos a prefeita e a família do próprio vice, Aloísio Alan.