Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CAÇA ÀS BRUXAS

Prefeita de Vitória da Conquista é acusada de perseguir esposa de vice

Lara Fernandes rompeu o silêncio e fez duras acusações contra a prefeita Sheila Lemos (UB)

Rodrigo Tardio
Por
Gestora é acusada ainda de demissão em massa de pessoas ligadas à Lara Fernandes
Gestora é acusada ainda de demissão em massa de pessoas ligadas à Lara Fernandes - Foto: Reprodução
Eleições 2026

​O cenário político deVitória da Conquista, sudoeste da Bahia, vive dias de intensa fervura nos bastidores. A pré-candidata a deputada estadual Lara Fernandes rompeu o silêncio e fez duras acusações contra a prefeita Sheila Lemos.

Casada com o vice-prefeito do município, Aloísio Alan, Lara afirma que a relação com a gestão municipal ruiu drasticamente assim que colocou o nome na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

​De acordo com a pré-candidata, o grupo político do qual fazia parte passou a tratá-la como adversária direta.

"Saímos da base aliada para virar sacos de pancada de Sheila Lemos", desabafou.

Lara ressalta que comunicou previamente a gestora sobre a intenção de concorrer ao pleito, mas que a reação interna foi desproporcional.

"Hoje me sinto como uma leprosa no ambiente político da prefeitura. No município, basta alguém olhar para mim que a prefeita demite", declarou.

Leia Também:

MARATONA

Angelo Almeida reforça aliança com lideranças em Morro do Chapéu
Angelo Almeida reforça aliança com lideranças em Morro do Chapéu imagem

MOROSIDADE

Educação cobra repasse de R$ 300 milhões em Vitória da Conquista
Educação cobra repasse de R$ 300 milhões em Vitória da Conquista imagem

ARTICULAÇÃO

Valdenor Cardoso declara apoio à reeleição de Fátima Nunes
Valdenor Cardoso declara apoio à reeleição de Fátima Nunes imagem

Clima de tensão

​As acusações não se restringem ao isolamento pessoal. Lara Fernandes aponta a ocorrência de uma verdadeira "perseguição política" promovida pela administração municipal, resultando na demissão em massa de prestadores de serviço e servidores contratados ligados ao círculo de convivência da candidata.

​Entre os casos citados, Lara destacou o desligamento de um profissional de saúde atuante na periferia da cidade.

​"Um enfermeiro que era a pessoa que mais atuava cuidando de vidas em bairros pobres deConquista foi demitido apenas porque andava junto comigo cuidando do povo — e ele sequer tinha declarado apoio formal à minha candidatura", afirmou Lara.

Forasteiros na gestão

​Outro ponto de forte crítica levantado por Lara diz respeito à reformulação dos quadros da prefeitura. De acordo com ela, enquanto trabalhadores locais vêm sendo desligados por motivações políticas, a gestão de Sheila Lemos estaria abrindo espaço para nomeações de pessoas que nem sequer residem no município.

A crise expõe um racha profundo no alto escalão do executivo conquistense, colocando em lados opostos a prefeita e a família do próprio vice, Aloísio Alan.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

candidatura estadual Lara Fernandes Perseguição política política baiana Sheila Lemos vitória da conquista

Relacionadas

Mais lidas