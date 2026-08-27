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MARATONA

Angelo Almeida reforça aliança com lideranças em Morro do Chapéu

Encontro alinhou ações e discutiu novos investimentos para o município

Rodrigo Tardio
Por
Angelo Almeida (PT) ao lado da prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo (PDT)
Angelo Almeida (PT) ao lado da prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo (PDT) - Foto: Divulgação | Instagram
Eleições 2026

Após uma maratona de agendas e visitas intensas a diversas comunidades rurais e urbanas do municípío de Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, o deputado estadual e candidato à reeleição, Angelo Almeida (PT), cumpriu compromisso político ao lado da prefeita Juliana Araújo (PDT).

O encontro serviu para alinhar ações, fazer um balanço do mandato e discutir novos investimentos para o município e a região da Chapada Diamantina.

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Durante a reunião, o parlamentar destacou a relação contínua de trabalho e afinidade que mantém com o município.

"Tenho um carinho enorme pelo município e sei o potencial que temos para avançar e trazer ainda mais recursos que vão melhorar a vida das pessoas", afirmou Angelo.

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Retribuição

A prefeita Juliana Araújo retribuiu o apoio e ressaltou que a presença do deputado no município é pautada por entregas concretas e atenção constante às demandas locais.

"Angelo Almeida sempre foi um apaixonado pela cidade. Teve ambulância e ônibus entregue, teve sistema de água, incentivo ao turismo digital, e muito mais", declarou a gestora, enfatizando os impactos das emendas e articulações do parlamentar.

A passagem pelas comunidades rurais e o alinhamento com a gestão municipal reafirmam a estratégia do candidato de consolidar bases eleitorais na Chapada Diamantina.

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Tags

Angelo Almeida chapada diamantina gestão municipal investimentos públicos Morro do Chapéu política local

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