Angelo Almeida reforça aliança com lideranças em Morro do Chapéu

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Após uma maratona de agendas e visitas intensas a diversas comunidades rurais e urbanas do municípío de Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, o deputado estadual e candidato à reeleição, Angelo Almeida (PT), cumpriu compromisso político ao lado da prefeita Juliana Araújo (PDT).

O encontro serviu para alinhar ações, fazer um balanço do mandato e discutir novos investimentos para o município e a região da Chapada Diamantina.

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Durante a reunião, o parlamentar destacou a relação contínua de trabalho e afinidade que mantém com o município.

"Tenho um carinho enorme pelo município e sei o potencial que temos para avançar e trazer ainda mais recursos que vão melhorar a vida das pessoas", afirmou Angelo.

Retribuição

A prefeita Juliana Araújo retribuiu o apoio e ressaltou que a presença do deputado no município é pautada por entregas concretas e atenção constante às demandas locais.

"Angelo Almeida sempre foi um apaixonado pela cidade. Teve ambulância e ônibus entregue, teve sistema de água, incentivo ao turismo digital, e muito mais", declarou a gestora, enfatizando os impactos das emendas e articulações do parlamentar.

A passagem pelas comunidades rurais e o alinhamento com a gestão municipal reafirmam a estratégia do candidato de consolidar bases eleitorais na Chapada Diamantina.