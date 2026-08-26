ARTICULAÇÃO
Valdenor Cardoso declara apoio à reeleição de Fátima Nunes
Aliança consolida fortalecimento da parlamentar na capital
O cenário político da capital baiana ganhou um novo movimento com o anúncio oficial do apoio do advogado, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador, Valdenor Cardoso, à candidatura da deputada estadual Fátima Nunes (PT).
A aliança consolida o fortalecimento da parlamentar na capital, integrando quadros históricos do Partido dos Trabalhadores na Bahia
Com trajetória consolidada na política baiana e ampla atuação nos bastidores jurídicos e institucionais de Salvador, Valdenor Cardoso soma forças ao projeto de reeleição e expansão das bases de Fátima Nunes.
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Valdenor traz a bagagem de ter presidido o Legislativo soteropolitano, mantendo pontes com lideranças comunitárias e segmentos do meio jurídico.
Coesão partidária
A união entre dois nomes tradicionais do PT reforça a atuação do partido em bases estratégicas de Salvador e do interior do estado.
A aliança busca ainda articular demandas locais da capital com as pautas estaduais defendidas pela deputada na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).
Agenda conjunta
O alinhamento foca na ampliação de políticas públicas sociais, fortalecimento da cidadania e na defesa dos projetos do governo estadual na ALBA.
O movimento é visto por interlocutores como um passo importante na reorganização de forças locais, ampliando a penetração de Fátima Nunes em colégios eleitorais estratégicos da Região Metropolitana de Salvador.