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ARTICULAÇÃO

Valdenor Cardoso declara apoio à reeleição de Fátima Nunes

Aliança consolida fortalecimento da parlamentar na capital

Rodrigo Tardio
Por
Aliança busca ainda articular demandas locais da capital com pautas estaduais defendidas pela deputada
Aliança busca ainda articular demandas locais da capital com pautas estaduais defendidas pela deputada - Foto: Divulgação | Instagram
Eleições 2026

​O cenário político da capital baiana ganhou um novo movimento com o anúncio oficial do apoio do advogado, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador, Valdenor Cardoso, à candidatura da deputada estadual Fátima Nunes (PT).

A aliança consolida o fortalecimento da parlamentar na capital, integrando quadros históricos do Partido dos Trabalhadores na Bahia

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Com trajetória consolidada na política baiana e ampla atuação nos bastidores jurídicos e institucionais de Salvador, Valdenor Cardoso soma forças ao projeto de reeleição e expansão das bases de Fátima Nunes.

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Valdenor traz a bagagem de ter presidido o Legislativo soteropolitano, mantendo pontes com lideranças comunitárias e segmentos do meio jurídico.

​Coesão partidária

A união entre dois nomes tradicionais do PT reforça a atuação do partido em bases estratégicas de Salvador e do interior do estado.

A aliança busca ainda articular demandas locais da capital com as pautas estaduais defendidas pela deputada na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

​Agenda conjunta

O alinhamento foca na ampliação de políticas públicas sociais, fortalecimento da cidadania e na defesa dos projetos do governo estadual na ALBA.

​O movimento é visto por interlocutores como um passo importante na reorganização de forças locais, ampliando a penetração de Fátima Nunes em colégios eleitorais estratégicos da Região Metropolitana de Salvador.

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Tags

Candidatura Salvador eleições 2024 Fátima Nunes política baiana PT Bahia Valdenor Cardoso

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