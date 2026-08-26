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COMPROMISSO

TCM-BA cobra agilidade de prefeitos para metas do Selo UNICEF

Prazo para comprovar ações contra evasão escolar vence no fim do mês

Rodrigo Tardio
Por
Municípios vão assumir compromisso de dar efetividade a ações que garantem acesso, a permanência e aprendizagem
Municípios vão assumir compromisso de dar efetividade a ações que garantem acesso, a permanência e aprendizagem - Foto: Divulgação
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O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) notificou os gestores das prefeituras baianas inscritas na edição 2025–2028 do Selo UNICEF sobre a urgência no cumprimento das primeiras metas educacionais do ciclo.

O prazo final para o envio das comprovações relativas à “Busca Ativa Escolar” e à “Recomposição das Aprendizagens” encerra-se no fim deste mês.

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Para alcançar a primeira meta da Busca Ativa Escolar, as administrações municipais precisam comprovar a (re)matrícula de, no mínimo, 50% dos alunos que abandonaram as salas de aula, tomando como base os dados oficiais do Censo Escolar/Inep 2024.

Validação

O órgão lembra que a validação depende obrigatoriamente do registro desses estudantes na plataforma digital da Busca Ativa Escolar (BAE), mantida pelo Ministério da Educação (MEC).

Paralelamente, encerra-se também neste mês a data-limite para a postagem do Plano de Trabalho de Recomposição das Aprendizagens no portal "Crescendo Juntos", do MEC.

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O documento deve estar devidamente estruturado em alinhamento com a Política Nacional de Recomposição das Aprendizagens do governo federal.

"Ao aderirem ao Selo UNICEF, os municípios vão assumir o compromisso de dar efetividade a ações que garantem o acesso, a permanência e a aprendizagem.", diz o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA)

Metas e compromissos

O programa Selo UNICEF (Edição 2025–2028) tem como público-alvo os municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira.

  • Benefícios de apoio: capacitações técnicas, suporte institucional, monitoramento contínuo de dados e troca de experiências entre cidades
  • Meta 1 (Busca ativa): registrar no sistema BAE do MEC ao menos 50% de (re)matrículas em relação ao total de abandono do Censo 2024
  • Meta 2 (Aprendizagem): postar o Plano de Recomposição na plataforma 'Crescendo Juntos do MEC'.

O TCM-BA reforçou que o Selo UNICEF visa consolidar políticas públicas fundamentais para a infância e a juventude. O órgão adverte que a perda dos prazos compromete o avanço das políticas educacionais locais e o respeito aos direitos de crianças e adolescentes.

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Tags

Busca ativa escolar educação infantil municípios da Bahia políticas públicas Recomposição de Aprendizagens Selo Unicef

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