PF combate fraude de R$ 3,5 milhões no INSS em Salvador

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Previdência Social deflagrou, nesta terça-feira, 25, a Operação Representante Ilegal.

O objetivo da força-tarefa é desmantelar uma organização criminosa especializada na inserção de dados falsos nos sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a obtenção de vantagens indevidas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em Salvador, os policiais federais deram cumprimento a um mandado de prisão temporária e a dois mandados de busca e apreensão.

Previdência Social

As apurações tiveram início após a detecção de movimentações suspeitas no sistema interno de uma agência da Previdência Social na capital baiana. A partir desse alerta, a inteligência identificou o modo de atuação do grupo, que adulterava registros cadastrais para liberar os proventos de forma irregular.

Até o momento, os auditores e investigadores mapearam 97 benefícios fraudados pela rede. A estimativa é de que as concessões ilícitas já tenham gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 3,5 milhões às cofres públicos.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes do esquema e mensurar a real extensão do rombo financeiro provocado pela organização.