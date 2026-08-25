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FORÇA-TAREFA

PF combate fraude de R$ 3,5 milhões no INSS em Salvador

Prejuízo aos cofres públicos já passa de R$ 3,5 milhões em quase 100 benefícios falsos

Rodrigo Tardio
Por
Policiais federais deram cumprimento a mandado de prisão temporária e a dois mandados de busca e apreensão
Policiais federais deram cumprimento a mandado de prisão temporária e a dois mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação
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Uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Previdência Social deflagrou, nesta terça-feira, 25, a Operação Representante Ilegal.

O objetivo da força-tarefa é desmantelar uma organização criminosa especializada na inserção de dados falsos nos sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a obtenção de vantagens indevidas.

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Em Salvador, os policiais federais deram cumprimento a um mandado de prisão temporária e a dois mandados de busca e apreensão.

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Previdência Social

As apurações tiveram início após a detecção de movimentações suspeitas no sistema interno de uma agência da Previdência Social na capital baiana. A partir desse alerta, a inteligência identificou o modo de atuação do grupo, que adulterava registros cadastrais para liberar os proventos de forma irregular.

Até o momento, os auditores e investigadores mapearam 97 benefícios fraudados pela rede. A estimativa é de que as concessões ilícitas já tenham gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 3,5 milhões às cofres públicos.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes do esquema e mensurar a real extensão do rombo financeiro provocado pela organização.

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Tags

Benefícios Irregulares fraude INSS investigação criminal Operação Representante Ilegal polícia federal Previdência Social

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