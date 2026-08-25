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HOME > POLÍCIA

OPERAÇÃO SNOOKER 2

PF desarticula fraude milionária em importações em Salvador

A Operação Snooker 2 apura a atuação de facção em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes

Carla Melo
Por
A operação cumpre mandados de prisão e busca e apreensão
A operação cumpre mandados de prisão e busca e apreensão - Foto: Divulgação | PF

Uma força-tarefa cumpriu nesta terça-feira, 25, mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Salvador e mais três cidades. A Operação Snooker 2 apura a atuação de organização criminosa em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Por determinação da Justiça Federal, a operação cumpre 3 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em Fortaleza (CE), Caucaia (CE), Eusébio (CE) e Salvador (BA).

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Além das medidas cautelares pessoais, a decisão judicial determinou providências patrimoniais destinadas a assegurar a efetividade da persecução penal, incluindo as seguintes medidas:

  • Indisponibilidade de ativos financeiros;
  • Sequestro de imóveis;
  • Bloqueio de veículos; e
  • Afastamento complementar de sigilo de dados bancários.

Operação Snooke

A atual fase da investigação decorre de novos elementos probatórios obtidos após a deflagração da Operação Snooker, realizada em setembro de 2025. As apurações indicaram a necessidade de adoção de medidas cautelares para interromper a suposta continuidade das atividades ilícitas, para preservar a instrução criminal e para aprofundar a coleta de provas sobre a participação de outros investigados.

As diligências também buscam reunir evidências relacionadas à atuação de profissionais vinculados ao setor de importação que operam no Aeroporto Internacional de Fortaleza, bem como esclarecer movimentações financeiras supostamente utilizadas para ocultar e para dissimular recursos de origem ilícita.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação.

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Operação Snooker Polícia Salvador

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