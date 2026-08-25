Ex-policial militar é preso em shopping da Bahia por homicídio

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Um ex-policial militar foragido da Justiça foi preso, nesta segunda-feira, 24, dentro de um shopping localizado em Guarajuba, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi condenado a 13 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de homicídio.

O procurado possuía mandado de prisão por condenação transitada em julgado, ou seja, decisão judicial definitiva da qual não cabe mais recurso, expedido pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador.

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Além da condenação, o preso responde a inquéritos por porte ilegal de arma de fogo e extorsão mediante sequestro. O ex-policial foi apresentado na Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter).

Operação Artemis

A prisão ocorreu em âmbito da Operação Artemis, através de agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O trabalho integrado tem como objetivo alcançar autores de mortes violentas.