DOMINUS AREAE
Quarteto faz reféns e acaba preso com granada no Nordeste de Amaralina
Os homens são apontados como integrantes de facção criminosa
Quatro homens foram presos, na madrugada desta terça-feira, 25, no Complexo do Nordeste de Amaralina, após invadirem uma casa e fazerem uma família refém, durante uma perseguição policial. A captura ocorreu no âmbito da operação Dominus Areae.
O caso teve início após militares do 30° BPM, Rondesp Atlântico, Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo) e de outras unidades especializadas realizavam patrulhamento tático na localidade da Chapada do Rio Vermelho. De acordo com a Secretaria, ao perceberem a presença dos agentes, criminosos efetuaram disparos de arma de fogo.
Durante perseguição, os suspeitos, apontados como integrantes de uma facção criminosa, entraram em uma casa. Seguindo o protocolo para casos de cárcere privado, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e, após negociação, efetuou a prisão do quarteto.
Os reféns foram liberados sem ferimentos.
Leia Também:
Operação continua no Nordeste de Amaralina
Com os suspeitos, foram apreendidos carregadores, três pistolas, uma granada, drogas e munições.
Segundo as forças de segurança, a Operação Dominus Areae segue por tempo indeterminado no Nordeste de Amaralina. Informações sobre faccionados podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).