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DOMINUS AREAE

Quarteto faz reféns e acaba preso com granada no Nordeste de Amaralina

Os homens são apontados como integrantes de facção criminosa

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Criminosos foram rendidos após fazerem família refém
Criminosos foram rendidos após fazerem família refém - Foto: Divulgação SSP

Quatro homens foram presos, na madrugada desta terça-feira, 25, no Complexo do Nordeste de Amaralina, após invadirem uma casa e fazerem uma família refém, durante uma perseguição policial. A captura ocorreu no âmbito da operação Dominus Areae.

O caso teve início após militares do 30° BPM, Rondesp Atlântico, Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo) e de outras unidades especializadas realizavam patrulhamento tático na localidade da Chapada do Rio Vermelho. De acordo com a Secretaria, ao perceberem a presença dos agentes, criminosos efetuaram disparos de arma de fogo.

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Durante perseguição, os suspeitos, apontados como integrantes de uma facção criminosa, entraram em uma casa. Seguindo o protocolo para casos de cárcere privado, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e, após negociação, efetuou a prisão do quarteto.

Os reféns foram liberados sem ferimentos.

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Operação continua no Nordeste de Amaralina

Com os suspeitos, foram apreendidos carregadores, três pistolas, uma granada, drogas e munições.

Segundo as forças de segurança, a Operação Dominus Areae segue por tempo indeterminado no Nordeste de Amaralina. Informações sobre faccionados podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).

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Chapada do Rio Vermelho nordeste de amaralina Salvador

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