Candidatos separados por seis décadas disputam votação na Alba

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

​A diversidade de perfis entre os postulantes a deputado estadual na Bahia ganha destaque no levantamento do quadro de registros eleitorais.

Com 66 anos de diferença, a jovem Amanda Rios (Republicanos) e o veterano Osmar Jambeiro (PL) simbolizam o encontro entre o novagradismo e a maturidade na disputa por uma vaga no legislativo baiano.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Natural de Santaluz, Amanda Rios vai disputar o primeiro pleito oficial. A candidata, que atua como estagiária e cursa o ensino superior, vai celebrar os 21 anos na data da votação do primeiro turno. O patrimônio declarado é de R$ 60 mil.

​Por sua vez, o aposentado do serviço público Osmar Jambeiro, nascido em Pindobaçu, está com 86 anos de idade. Com formação universitária concluída, o postulante declarou um patrimônio de R$ 1,04 milhão para a disputa deste ano.