Cachoeira aumenta número de rematrículas escolares com Busca Ativa

O município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, alcançou resultado acima da meta estabelecida pela estratégia Busca Ativa Escolar (BAE), iniciativa voltada à identificação e reinserção de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de abandono. O desempenho foi apresentado nesta terça-feira, 25, durante reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Busca Ativa Escolar.

Segundo os dados apresentados pelo município, a estratégia resultou em 553% de rematrículas, superando a meta inicialmente estabelecida de reinserir pelo menos 50% dos estudantes que estavam fora da escola ou em risco de abandono.

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A presidente do CMDCA e articuladora do Selo UNICEF em Cachoeira, Adnail Aragão, destaca que o município aderiu à Busca Ativa Escolar em 2022. Desde então, são desenvolvidas ações de monitoramento e acompanhamento de estudantes com o objetivo de garantir a permanência e o retorno às atividades escolares.

“A Busca Ativa Escolar é uma estratégia metodológica do UNICEF de alto impacto na educação, pois apoia os municípios na garantia do direito à educação de crianças e adolescentes”, explica.

A estratégia é desenvolvida em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Identificação dos casos

De acordo com a coordenadora da Busca Ativa Escolar e mobilizadora do Selo UNICEF em Cachoeira, Lindinalva de Oliveira Santos, o trabalho começa a partir da identificação de estudantes faltosos ou que deixaram de frequentar a escola.

A equipe realiza o cruzamento de informações para verificar se o aluno foi transferido para outra unidade da rede. Caso não seja localizado, são utilizados outros meios de contato, como ligações telefônicas e visitas domiciliares. Também podem ser consultados dados das redes de Saúde e Assistência Social.

“O objetivo é utilizar todos os recursos para reinserir o estudante no ambiente escolar. Se ele estiver em situação de negligência, vulnerabilidade, problemas de saúde ou psicológicos ou em condição de violação de direitos, é encaminhado aos órgãos responsáveis”, afirma Lindinalva.

Os casos acompanhados são registrados na Plataforma da Busca Ativa Escolar. A ferramenta permite o monitoramento das ações e o levantamento de informações sobre os principais fatores relacionados ao abandono e à exclusão escolar.

Para Lindinalva, os dados também contribuem para compreender as diferentes situações enfrentadas por crianças e adolescentes e podem subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à educação.

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, ressaltou a importância da iniciativa para assegurar o acesso e a permanência dos estudantes na escola.

“Estamos trabalhando com responsabilidade e dedicação para garantir os direitos dos nossos estudantes, para que tenham a melhor preparação possível e um futuro digno e igualitário, porque fora da escola nossas crianças e adolescentes não podem ficar”, afirmou.