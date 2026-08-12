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CULTURA

Encontro reúne mulheres negras e quilombolas em Cachoeira

Evento gratuito terá rodas de conversa, oficinas e apresentações culturais

Redação
Por Redação
Encontro reúne mulheres negras e quilombolas em Cachoeira
Encontro reúne mulheres negras e quilombolas em Cachoeira - Foto: Isabella Aparecida

A Articulação de Mulheres Negras e Quilombolas no Quilombo Engenho da Ponte (ARMNQEP) realiza, entre os dias 19 e 22 de agosto, a 11ª edição do Encontro de Mulheres Negras e Quilombolas e a 10ª Feira da Diversidade, no Quilombo Engenho da Ponte, em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia.

Com o tema “Mulheres Negras e Quilombolas: Guardiãs da Memória, Semeadoras do Futuro”, o evento propõe debates sobre a preservação dos saberes tradicionais, das memórias e dos modos de vida das comunidades quilombolas.

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A programação é gratuita e reúne:

  • rodas de conversa;
  • oficinas;
  • atividades culturais;
  • discussões e práticas relacionadas aos conhecimentos e às experiências das comunidades.

Entre as oficinas previstas estão atividades sobre Saberes da Terra, fotografia, gravura, cuidados e contação de histórias.

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Além das atividades formativas, o encontro contará com apresentações de dança, poesia e performances artísticas, ampliando o espaço para manifestações culturais e para a valorização da identidade negra e quilombola.

Realizado anualmente pela ARMNQEP, o encontro chega à 11ª edição como um espaço de intercâmbio de experiências e fortalecimento da organização de mulheres negras e quilombolas. A entidade foi fundada em 2009 e atua na região da Baía do Iguape em ações voltadas à defesa de direitos, à valorização da cultura e ao desenvolvimento das comunidades quilombolas.

A 10ª Feira da Diversidade também integra a programação e reforça a proposta de reunir diferentes expressões culturais e conhecimentos produzidos nos territórios.

Para dúvidas e mais informações sobre a programação e participação, os interessados devem entrar em contato por meio do email: [email protected] ou Instagram @quilomboarticularmulheres.

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