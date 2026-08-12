Ferry-Boat tem operação reduzida com duas embarcações nesta quarta (12/08)

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O sistema Ferry-Boat opera nesta quarta-feira, 12, com apenas duas embarcações na travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica. Estão em funcionamento os ferries Zumbi dos Palmares e Rio Paraguaçu.

A operação ocorre pelos terminais São Joaquim, em Salvador, e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. De acordo com o filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), responsável pela administração do serviço, o movimento na tarde desta quarta é considerado moderado, com tempo de espera estimado entre duas e três horas nos terminais.

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A ferramenta disponibilizada pela concessionária permite acompanhar a situação das filas antes do deslocamento. As informações sobre o fluxo são atualizadas diariamente após cada embarque.

O Ferry-Boat funciona de segunda a sábado, das 5h às 23h30. Aos domingos e feriados, o atendimento começa às 6h e segue até as 23h30.

Agendamento

Os motoristas que desejam utilizar o serviço Hora Marcada podem consultar a disponibilidade de vagas no site da Internacional Travessias. As passagens são liberadas com até 30 dias de antecedência.

Também é possível realizar o agendamento de veículos de passeio pelo ba.gov.br. Nessa modalidade, não é necessário pagar antecipadamente nem há cobrança de taxa de serviço. O motorista deve pagar apenas o bilhete no guichê, antes da viagem, e comparecer ao terminal com 60 minutos de antecedência.

Veículos pesados

A travessia de ônibus, jamanta, caminhão simples, caminhão trucado, micro-ônibus, reboques e utilitários com capacidade de carga a partir de 1.500 quilos está suspensa durante os períodos de feriados de 2026, conforme a Resolução AGERBA nº 16, de 10 de abril de 2026.

Pagamento e embarque

A bilheteria do sistema é eletrônica e considera a capacidade de cada embarcação. Os passageiros podem pagar em dinheiro ou utilizar cartões de crédito e débito.

Também é permitido o acesso por aproximação, com cartões habilitados para a tecnologia EMV. No caso do Ferry-Card, podem ser utilizadas até cinco passagens por trecho em cada terminal.

O acesso de pedestres é encerrado quando a capacidade da embarcação é atingida. Já o sistema de vendas e acessos fecha 10 minutos antes do horário previsto para o embarque.

Passageiros com direito a atendimento preferencial ou gratuidade devem procurar os guichês identificados e apresentar documento oficial original com foto. As vagas destinadas a essa modalidade são limitadas a 10% da capacidade total de cada embarcação.