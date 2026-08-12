BAHIA
Autoatendimento em pedágios: confira a novidade nas rodovias baianas
Motoristas poderão pagar com cartão, celular ou relógio, sem precisar de troco
Os pedágios que ligam Salvador e Região Metropolitana passaram a operar com terminais de autoatendimento. A nova tecnologia possibilita que o usurário efetue o pagamento das tarifas através do próprio cartão, celular ou relógio, sem a necessidade de troco.
A medida acontecerá na Via Metropolitana e da Estrada do Coco (BA-099), onde o motorista pode concluir o pagamento através do visor ou se direcionar os atendentes que continuarão disponíveis para o pagamento em dinheiro.
Na BA-099, estrarão em funcionamento quatro máquinas de autoatendimento, com duas em cada sentido da praça. Já a Via Metropolitana passará a operar com dois terminais de autoatendimento.
Veja como funcionará o pagamento
O pagamento nos terminais pode ser feito com cartão de débito ou crédito, por aproximação ou inserção do chip, e por celular ou relógio com tecnologia NFC.
Na BA-099, os equipamentos também aceitam PIX e a tarifa é a mesma cobrada nas cabines manuais. Ao final da operação, o usuário pode solicitar a impressão do comprovante de pagamento apertando o botão “imprimir recibo”.
Com o nota fiscal em mãos, o motorista consegue ainda emitir o documento fiscal complementar acessando o site da concessionária.
Para quem vai efetuar o pagamento da tarifa na Concessionária Litoral Norte, os terminais de autoatendimento facilitaram a isenção que os usuários possuem, de até 1h, na passagem pela Via Metropolitana. Através da leitura de placa, o sistema identifica o veículo e dispensa o pagamento, além de não exigir nenhuma interação com a máquina.
Todos os equipamentos têm botão de ajuda, com atendimento do Centro de Controle Operacional (CCO) e auxiliares de pista para orientar quem utilizar a máquina.
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As praças continuam operando com as pistas automáticas, que exigem o uso das TAGs para cobrança, como Sem Parar, Conectcar, Veloe, Movemais e Taggy, que garantem mais agilidade no pagamento e passagem.
A modalidade de pagamento digital PedágioPay, através do aplicativo ou do portal oficial (pedagiopay), também está disponível nas cabines manuais.
Confira o passo a passo do funcionamento das Cabines de Autoatendimento (ATM) da Bahia Norte e Litoral Norte: