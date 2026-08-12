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Autoatendimento em pedágios: confira a novidade nas rodovias baianas

Motoristas poderão pagar com cartão, celular ou relógio, sem precisar de troco

Alice Paulilo
Por
Novidade nos pedágios com terminais de autoatendimento
Novidade nos pedágios com terminais de autoatendimento - Foto: Divulgação

Os pedágios que ligam Salvador e Região Metropolitana passaram a operar com terminais de autoatendimento. A nova tecnologia possibilita que o usurário efetue o pagamento das tarifas através do próprio cartão, celular ou relógio, sem a necessidade de troco.

A medida acontecerá na Via Metropolitana e da Estrada do Coco (BA-099), onde o motorista pode concluir o pagamento através do visor ou se direcionar os atendentes que continuarão disponíveis para o pagamento em dinheiro.

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Na BA-099, estrarão em funcionamento quatro máquinas de autoatendimento, com duas em cada sentido da praça. Já a Via Metropolitana passará a operar com dois terminais de autoatendimento.

Veja como funcionará o pagamento

O pagamento nos terminais pode ser feito com cartão de débito ou crédito, por aproximação ou inserção do chip, e por celular ou relógio com tecnologia NFC.

Na BA-099, os equipamentos também aceitam PIX e a tarifa é a mesma cobrada nas cabines manuais. Ao final da operação, o usuário pode solicitar a impressão do comprovante de pagamento apertando o botão “imprimir recibo”.

Com o nota fiscal em mãos, o motorista consegue ainda emitir o documento fiscal complementar acessando o site da concessionária.

Para quem vai efetuar o pagamento da tarifa na Concessionária Litoral Norte, os terminais de autoatendimento facilitaram a isenção que os usuários possuem, de até 1h, na passagem pela Via Metropolitana. Através da leitura de placa, o sistema identifica o veículo e dispensa o pagamento, além de não exigir nenhuma interação com a máquina.

Todos os equipamentos têm botão de ajuda, com atendimento do Centro de Controle Operacional (CCO) e auxiliares de pista para orientar quem utilizar a máquina.

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As praças continuam operando com as pistas automáticas, que exigem o uso das TAGs para cobrança, como Sem Parar, Conectcar, Veloe, Movemais e Taggy, que garantem mais agilidade no pagamento e passagem.

A modalidade de pagamento digital PedágioPay, através do aplicativo ou do portal oficial (pedagiopay), também está disponível nas cabines manuais.

Confira o passo a passo do funcionamento das Cabines de Autoatendimento (ATM) da Bahia Norte e Litoral Norte:

Passo a passo dos terminais de autoatendimento dos pedágios
Passo a passo dos terminais de autoatendimento dos pedágios - Foto: Divulgação
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autoatendimento Pedágios RSM

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