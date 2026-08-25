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SUSPEITAS

Denúncia aponta irregularidades em licitações de Água Fria

Documento apresentado ao TCM-BA aponta graves indícios de corrupção em obras de estradas vicinais

Anderson Ramos
Por
Licitações feitas pela Prefeitura de Áagua Fria viram alvo de denúncias.
Licitações feitas pela Prefeitura de Áagua Fria viram alvo de denúncias. - Foto: Divulgação
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Uma denúncia anônima protocolada no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) aponta graves indícios de corrupção em obras de adequação de estradas vicinais realizadas pela Prefeitura de Água Fria, no Centro-Norte baiano, no ano de 2024, na gestão do prefeito Renan Araújo Barros, o Renan de Ziza (PSD).

Segundo o documento, as irregularidades abrangem desde o planejamento e licitação até o pagamento de mais de R$ 3 milhões por serviços supostamente inexistentes ou deteriorados.

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A prefeitura realizou dois pregões para contratar serviços complexos de engenharia rodoviária, o que viola a legislação, que restringe o pregão a serviços comuns de engenharia.

O primeiro pregão de nº 008/2024, contou com apenas três proponentes. A RSH Construtora ofertou R$ 11.825.485,98. A Rota Empreendimentos e Transportes e a Construsete Construtora apresentaram, ambas, R$ 12.537.329,81, valor exatamente coincidente.

A empresa vencedora deste pregão foi a RSH Construtora Ltda. No entanto, os atos subsequentes de adjudicação e homologação modificaram a identidade do vencedor, atribuindo o objeto da licitação ao Consórcio R-PAV, formado pela RSH Construtora e integrado também pela Pavnorte Construtora Ltda., empresa que não participou da disputa licitatória e nem sequer apareceu como licitante na sessão pública.

No âmbito da segunda contratação, a contratada direta foi a própria RSH Construtora Ltda., desta vez atuando de forma individual e fora do consórcio no valor de R$ 1.561.620,00.

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Obra milionária parada

Ainda de acordo com a denúncia, um montante total de R$ 3.120.927,44 foi integralmente pago nos dois contratos por mais de 90.000 m² de regularização de subleito e 15.000 m³ de sub-base acumulados.

No entanto, vistorias técnicas aéreas e presenciais em julho e agosto de 2026 constataram que a obra estava paralisada, sem trabalhadores ativos, sem canteiro operando e sem as placas obrigatórias de identificação.

A reportagem não conseguiu o contato da prefeitura para comentar o teor da acusação. O espaço segue aberto.

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Tags

água fria denúncia Renan de Ziza

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