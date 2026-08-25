CAMPANHA
Lula fará ato em trajeto inverso de tradicional circuito do Carnaval
Interlocutores petistas deram detalhes da vinda do presidente a Salvador ao portal A TARDE
A vinda do presidente Lula (PT) a Salvador na próxima sexta-feira, 28, marcará o primeiro ato oficial da campanha do petista em solo baiano no período eleitoral de 2026. O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na tarde desta terça-feira, 25.
Interlocutores petistas informaram ao portal A TARDE mais detalhes sobre como será a presença do mandatário na capital baiana. O início do evento está previsto para às 17h, com concentração no monumento das “Gordinhas de Ondina” na Avenida Milton Santos, no bairro de Ondina.
O trajeto terá início em Ondina e será encerrado no Farol da Barra, sentido oposto ao percorrido no Circuito Dodô no Carnaval da Bahia. Este foi o mesmo caminho feito por Lula no segundo turno de 2022.
A chegada de Lula à Bahia na sexta também marca a sétima vinda do presidente ao estado em 2026. Na última vez em que esteve presente, o presidente participou da convenção estadual que oficializou Jerônimo como candidato à reeleição ao Governo da Bahia.
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Confirmação
Jerônimo informou sobre a presença de Lula em Salvador em uma publicação nas redes sociais. O governador disse que recebeu uma ligação do presidente, confirmando a vinda à cidade.
"Mais uma notícia maravilhosa para a Bahia. Recebi há pouco um telefonema do presidente Lula confirmando sua vinda a Salvador nesta sexta-feira (28). Nosso time completo, unido e com ainda mais força para fazer a Bahia avançar cada vez mais. Vamos juntos!", escreveu Jerônimo.
Desde o início da campanha, Lula já visitou cinco estados e realizou atos eleitorais em quatro: São Paulo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Mais uma notícia maravilhosa para a Bahia! ❤️⭐️— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) August 25, 2026
Recebi há pouco um telefonema do presidente Lula confirmando sua vinda a Salvador nesta sexta-feira (28). Nosso time completo, unido e com ainda mais força para fazer a Bahia avançar cada vez mais. Vamos juntos!#timedelula… pic.twitter.com/JxORtHKxXR