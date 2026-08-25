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CAMPANHA

Lula fará ato em trajeto inverso de tradicional circuito do Carnaval

Interlocutores petistas deram detalhes da vinda do presidente a Salvador ao portal A TARDE

Anderson Ramos
Por
Lula fez ato no Farol da Barra durante a campanha do segundo turno de 2022.
Lula fez ato no Farol da Barra durante a campanha do segundo turno de 2022. - Foto: Ricardo Stuckert / PR
Eleições 2026

A vinda do presidente Lula (PT) a Salvador na próxima sexta-feira, 28, marcará o primeiro ato oficial da campanha do petista em solo baiano no período eleitoral de 2026. O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na tarde desta terça-feira, 25.

Interlocutores petistas informaram ao portal A TARDE mais detalhes sobre como será a presença do mandatário na capital baiana. O início do evento está previsto para às 17h, com concentração no monumento das “Gordinhas de Ondina” na Avenida Milton Santos, no bairro de Ondina.

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O trajeto terá início em Ondina e será encerrado no Farol da Barra, sentido oposto ao percorrido no Circuito Dodô no Carnaval da Bahia. Este foi o mesmo caminho feito por Lula no segundo turno de 2022.

A chegada de Lula à Bahia na sexta também marca a sétima vinda do presidente ao estado em 2026. Na última vez em que esteve presente, o presidente participou da convenção estadual que oficializou Jerônimo como candidato à reeleição ao Governo da Bahia.

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Confirmação

Jerônimo informou sobre a presença de Lula em Salvador em uma publicação nas redes sociais. O governador disse que recebeu uma ligação do presidente, confirmando a vinda à cidade.

"Mais uma notícia maravilhosa para a Bahia. Recebi há pouco um telefonema do presidente Lula confirmando sua vinda a Salvador nesta sexta-feira (28). Nosso time completo, unido e com ainda mais força para fazer a Bahia avançar cada vez mais. Vamos juntos!", escreveu Jerônimo.

Desde o início da campanha, Lula já visitou cinco estados e realizou atos eleitorais em quatro: São Paulo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

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eleições na Bahia eleições no Brasil farol da barra Lula

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