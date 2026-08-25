LULA NA BAHIA
Lula fará ato de campanha em Salvador na próxima sexta-feira (28)
Expectativa é de que o petista realize uma carreata com apoiadores no Farol da Barra
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará seu primeiro ato de campanha oficial na Bahia na tarde da próxima sexta-feira, 28. Conforme apuração do portal A TARDE com lideranças petistas, articula-se a realização de uma carreata em Salvador, com concentração no Farol da Barra, embora o trajeto ainda não esteja confirmado.
Caso o local seja confirmado, Lula repetirá um ato realizado no segundo turno das eleições de 2022. Na ocasião, o petista reuniu uma multidão de apoiadores na Avenida Oceânica, acompanhado do então candidato ao Governo do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), e de lideranças da base aliada.
A chegada de Lula à Bahia na sexta também marca a sétima vinda do presidente ao estado em 2026. Na última vez em que esteve presente, o presidente participou da convenção estadual que oficializou Jerônimo como candidato à reeleição ao Governo da Bahia.
Confirmado
Logo após a publicação da reportagem do portal A TARDE, Jerônimo confirmou a presença de Lula em Salvador na próxima sexta. Em publicação nas redes sociais, o governador informou que recebeu uma ligação do presidente nesta terça-feira, 25.
"Mais uma notícia maravilhosa para a Bahia. Recebi há pouco um telefonema do presidente Lula confirmando sua vinda a Salvador nesta sexta-feira (28). Nosso time completo, unido e com ainda mais força para fazer a Bahia avançar cada vez mais. Vamos juntos!", escreveu Jerônimo.
Mais uma notícia maravilhosa para a Bahia! ❤️⭐️— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) August 25, 2026
Recebi há pouco um telefonema do presidente Lula confirmando sua vinda a Salvador nesta sexta-feira (28). Nosso time completo, unido e com ainda mais força para fazer a Bahia avançar cada vez mais. Vamos juntos!#timedelula… pic.twitter.com/JxORtHKxXR