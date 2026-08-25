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LULA NA BAHIA

Lula fará ato de campanha em Salvador na próxima sexta-feira (28)

Expectativa é de que o petista realize uma carreata com apoiadores no Farol da Barra

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Lula em Salvador durante campanha de 2022
Lula em Salvador durante campanha de 2022 - Foto: Raphael Müller | Ag A TARDE
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará seu primeiro ato de campanha oficial na Bahia na tarde da próxima sexta-feira, 28. Conforme apuração do portal A TARDE com lideranças petistas, articula-se a realização de uma carreata em Salvador, com concentração no Farol da Barra, embora o trajeto ainda não esteja confirmado.

Caso o local seja confirmado, Lula repetirá um ato realizado no segundo turno das eleições de 2022. Na ocasião, o petista reuniu uma multidão de apoiadores na Avenida Oceânica, acompanhado do então candidato ao Governo do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), e de lideranças da base aliada.

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Lula durante ato de campanha no dia 12/10/2022
Lula durante ato de campanha no dia 12/10/2022 - Foto: Olga Leiria | Ag A TARDE

A chegada de Lula à Bahia na sexta também marca a sétima vinda do presidente ao estado em 2026. Na última vez em que esteve presente, o presidente participou da convenção estadual que oficializou Jerônimo como candidato à reeleição ao Governo da Bahia.

Confirmado

Logo após a publicação da reportagem do portal A TARDE, Jerônimo confirmou a presença de Lula em Salvador na próxima sexta. Em publicação nas redes sociais, o governador informou que recebeu uma ligação do presidente nesta terça-feira, 25.

"Mais uma notícia maravilhosa para a Bahia. Recebi há pouco um telefonema do presidente Lula confirmando sua vinda a Salvador nesta sexta-feira (28). Nosso time completo, unido e com ainda mais força para fazer a Bahia avançar cada vez mais. Vamos juntos!", escreveu Jerônimo.

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Campanha eleitoral 2026 Eleições da Bahia eleições do brasil Lula

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