PT lança vaquinha para Lula; candidato acumula R$ 170 mil em doações

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O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, já acumula pouco mais de R$ 170 mil em doações, conforme registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ainda assim, o Partido dos Trabalhadores anunciou, de forma interna, que abrirá uma vaquinha virtual para incentivar doações em prol da campanha de reeleição do correligionário.

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O aviso foi disparado para os militantes e filiados à sigla nesta terça-feira, 25. O site em que será hospedado a doação é da própria legenda e permite o envio de R$ 13 a R$ 1.064 numa única operação.

Veja doação a Lula

Doação ao presidente Lula (PT) - Foto: Reprodução | Print DivulgaCand

Concorrentes do presidente Lula abrem vaquinha virtual

O metódo é permitido pela Justuiça Eleitoral desde 2017 e desde então vem sendo usado pelos candidatos para custear a campanha eleitoral, que iniciou no dia 16 de agosto e vai até o dia 4 de outubro, quando será decidido o primeiro turno do pleito.

Alguns nomes que disputam o Palácio do Planalto já possuem doações, são esses:

Renan Santos (Missão): R$ 1,26 milhão, até o momento;

Flávio Bolsonaro (PL): R$ 201 mil;

Samara Martins (UP): R$ 82,2 mil;

Edmilson Costa (PCB): R$ 13,3 mil;

Rui Costa Pimenta (PCO): R$ 5,5 mil;

Ronaldo Caiado (PSD): R$ 4,8 mil;

Augusto Cury (Avante): R$ 4,5 mil;

Hertz Dias (PSTU): R$ 2 mil;

Clariana Barão (DC): R$ 127.



Os valores listados acima estão dispostos na plataforma Quero Apoiar, exceto o do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O que é a vaquinha virtual?

A modalidade, também conhecida como crowdfunding e “vaquinha virtual”, permite angariar recursos para campanhas eleitorais.

Instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de páginas na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares podem oferecer o serviço.

