Diretor de 'Ainda Estou Aqui' doa R$ 50 mil a candidata na Bahia

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A socióloga e professora Vilma Reis (PT) foi uma das duas agraciadas pelo cineasta Walter Salles, diretor do filme 'Ainda Estou Aqui', com doação para a campanha eleitoral — a petista é candidata a deputada estadual.

Conforme levantamento feito junto ao portal DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela recebeu R$ 50 mil do cineasta — ao todo, até agora, Vilma Reis arrecadou R$ 61.882.

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Walter Salles e Fernanda Torres no set de filmagens de ‘Ainda Estou Aqui’ - Foto: Divulgação

Também fizeram doações à campanha de Vilma Reis:

Daniel Raichelis Degenszajn (advogado): R$ 10 mil;

João Jorge Santos Rodrigues (um dos fundadores do Olodum): R$ 1 mil

Ranking dos doadores da campanha de Vilma Reis - Foto: Reprodução/TSE

Além dela, o engenheiro Abidan Henrique (PSB), que é vereador de Embu das Artes (SP) e concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), também recebeu doação de Walter Salles, do mesmo valor.

Quase R$ 300 mil em bens

Na mesma plataforma, é possível conferir que Vilma Reis (PT) declarou possuir um total de R$ 294.749,69 em bens.

Bens declarados por Vilma Reis ao TSE - Foto: Reprodução/TSE

A maior parte desse valor (R$ 107.492,23) está em uma aplicação de banco. Além disso, ela afirmou possuir um veículo Volkswagen T-Cross, ano 2024, no valor de R$ 106 mil. Além disso, tem um imóvel no Largo 2 de Julho, em Salvador, que vale R$ 50 mil.

Quem é Vilma Reis?

Nascida em Salvador no dia 29 de outubro de 1969, Vilma Maria dos Santos Reis é uma socióloga, professora e ativista dos direitos humanos. Filiada ao PT, ela possui uma trajetória na defesa dos direitos das mulheres negras, das populações tradicionais de terreiro, da comunidade LGBT e no combate ao racismo estrutural e religioso.

Antes de se candidatar a deputada estadual nas eleições deste ano, Vilma Reis disputou o pleito de 2022 para deputada federal. Apesar de ter recebido 60.949 votos, acabou ficando na 3ª suplência.

Quem é Walter Salles?

Walter Salles (Walther Moreira Salles Júnior) é um cineasta, roteirista e produtor brasileiro, reconhecido pela contribuição ao cinema nacional e internacional, além de ser um dos diretores e homens mais ricos do mundo.

Nascido no Rio de Janeiro em 12 de abril de 1956, ele é filho do embaixador e banqueiro Walther Moreira Salles, do conglomerado Itaú Unibanco e da mineradora CBMM (líder global na extração de nióbio). Sua fortuna é estimada pela Forbes superior a R$ 20 bilhões.

