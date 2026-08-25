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ELEIÇÕES

Ufba reúne especialistas para debater sobre eleições 2026

Encontro reúne principais pesquisadores da universidade

Redação
Por Redação
Principais candidatos à Presidência: Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Principais candidatos à Presidência: Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) vão se reunir na próxima quarta-feira, 26, às 16h, para debater sobre as “Eleições 2026: Bahia e Brasil em perspectiva”.

O evento, promovido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD), é gratuito. Os interessados podem acompanhar as discussões na Faculdade de Comunicação da Ufba, no bairro de Ondina, em Salvador.

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O que esperar do encontro?

O debate pretende discutir os desafios e tendências do processo eleitoral de 2026. A proposta é observar as relações entre política, instituições, comunicação e ambiente democrático em um ano decisivo para o país.

A iniciativa busca aproximar a produção científica da Ufba do debate público sobre democracia, oferecendo à população uma leitura qualificada sobre os possíveis rumos da conjuntura política na Bahia e no Brasil.

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Quem vai participar do encontro?

A mesa reúne os seguintes nomes:

  • professor Wilson Gomes, coordenador do INCT.DD e pesquisador de referência em comunicação e política;
  • e o cientista político Paulo Fábio Dantas, do Departamento de Ciência Política da UFBA.

A mediação fica a cargo do jornalista Victor Pinto, formado pela Faculdade de Comunicação da UFBA e com atuação voltada à cobertura política baiana e nacional.

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eleições 2026 UFBA

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