Jerônimo repudia invasão de deputado bolsonarista à Ufba

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) repudiou a confusão causada após a invasão do deputado estadual Diego Castro (PL) à Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina, nesta quinta-feira, 20.

Em um postagem nas redes sociais, o petista prestou solidariedade aos estudantes e professores do departamento e defendeu o respeito a universidade.

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Sou professor e sei o que a universidade representa. Minha solidariedade aos estudantes e professores da UFBA agredidos hoje por um parlamentar. Universidade se respeita. Liberdade se defende. O ambiente democrático não tem espaço para invasão e violência Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia

O que aconteceu

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, Diego invadiu a Facom para a suposta retirada de materiais de campanha em apoio ao governador Jerônimo Rodrigues. Vídeos compartilhados por leitores mostram o deputado bolsonarista discutindo com uma das lideranças do núcleo de juventude do Partido dos Trabalhadores (PT).

Em nota, a assessoria do deputado se manifestou. “Se querem fazer campanha, que façam nas ruas, nos comitês e dentro das regras eleitorais. O que não pode é transformar um espaço mantido com dinheiro público em extensão de campanha política”.

Pedido de cassação

O deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) protocolou uma representação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pedindo a cassação do mandato do deputado Diego Castro.

Segundo a representação, Diego Castro, acompanhado de sua equipe de segurança, teria protagonizado uma ação marcada por intimidação e agressões contra estudantes e integrantes da comunidade acadêmica. O documento relata ainda a agressão física ao estudante Tobias Muniz e ameaças e desrespeito ao diretor da Facom, professor Washington Souza Filho.

Hilton sustenta que as condutas relatadas configuram quebra de decoro parlamentar e pede a abertura de processo disciplinar, com a coleta das imagens das câmeras de segurança, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos das vítimas e testemunhas.

PF acionada

Em nota, a UFBA informou que acionou a Polícia Federal para adotar um protocolo de prevenção, principalmente, durante o período eleitoral. Tanto o estudante Tobias quanto Diego Castro abriram um boletim de ocorrência após o episódio.