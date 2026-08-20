Deputado bolsonarista invade a Ufba e causa tumulto com estudantes

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O deputado estadual Diego Castro (PL), candidato à reeleição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), se envolveu em uma confusão na manhã desta quinta-feira, 20, no campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador.

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, Diego invadiu a Faculdade de Comunicação (Facom) para a suposta retirada de materiais de campanha em apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

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Vídeos compartilhados por leitores do portal A TARDE mostram Diego Castro discutindo com uma das lideranças do núcleo de juventude do Partido dos Trabalhadores (PT).

Diego Castro explica confusão

Em nota ao portal A TARDE, a assessoria do deputado estadual Diego Castro se manifestou sobre o ocorrido.

No texto enviado, Diego alegou ter recebido uma denúncia sobre a presença de "adesivos em apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas dependências da instituição".

“Universidade pública não é comitê eleitoral de Lula, de Jerônimo ou de partido nenhum. Se querem fazer campanha, que façam nas ruas, nos comitês e dentro das regras eleitorais. O que não pode é transformar um espaço mantido com dinheiro público em extensão de campanha política”, disparou o parlamentar bolsonarista.