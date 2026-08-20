Show na Arena Fonte Nova tem operação especial do Metrô; veja

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O Metrô Bahia realizará uma operação especial no próximo sábado, 22, para atender os clientes que assistirão o show de Luan Santana, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O serviço será estendido até às 2h da madrugada do domingo, 23.

Após a meia noite, o embarque de passageiros será possível apenas na Estação Campo da Pólvora, as demais serão destinadas para o desembarque, com exceção de CAB, que estará fechada desde à 0h.

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Reforço no transporte e estacionamento

O Shopping da Bahia, em parceria com a CCR Metrô Bahia, vai manter o estacionamento B aberto até as 3h, para atender aos clientes que optarem por deixar seus veículos no centro de compras e seguirem para o show de metrô.

Além disso, a operação vai contar com reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e do aumento da quantidade de viagens dos trens conforme a demanda registrada ao longo do dia.

Para o monitoramento da movimentação de clientes, o Centro de Controle Operacional (CCO) realizará a fiscalização em tempo real pelo, permitindo ajustes operacionais sempre que necessário.

Orientações para o embarque

Com o aumento do fluxo de pessoas nas estações, é importante o reforço das orientações para o Embarque Consciente:

Nunca acessar a via;

Aguardar sempre o desembarque do trem antes de embarcar;

Deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores;

Descer a escada sempre usando corrimão.

Compra de passagens

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Para quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas:

Cartão Integração do Metrô: a recarga pode ser feita através do app da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store);

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi e Moovit.

Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.

O valor da passagem do metrô permanece a mesma de R$4,10.