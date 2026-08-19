Igrejas históricas são interditadas em Salvador por risco estrutural; veja a lista

Doze templos religiosos estão interditados em Salvador após vistorias realizadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) em imóveis classificados como de risco alto e muito alto. Entre os locais estão algumas das igrejas que fazem parte da paisagem histórica e religiosa da capital baiana. Duas das interdições são parciais.

A relação inclui:

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Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem

Igreja da Sagrada Família

Igreja de Santa Clara do Desterro

Igreja do Senhor Bom Jesus dos 15 Mistérios

Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos

Igreja de Nossa Senhora da Ajuda

Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapa

Igreja de São Francisco

Igreja de São Miguel

Igreja do Senhor Bom Jesus dos Perdões

Mosteiro de São Bento

Igreja da Ordem Terceira do Carmo

Segundo a Codesal, as interdições foram solicitadas após inspeções realizadas no ano passado e em 2026. Durante as avaliações, equipes técnicas identificaram problemas considerados graves nas estruturas dos imóveis.

Entre as manifestações patológicas encontradas estão deterioração de elementos de madeira das coberturas e dos assoalhos, oxidação de ferragens, infiltrações generalizadas, além de fissuras e rachaduras nas alvenarias.

Patrimônio que ultrapassa a função religiosa

O impacto da situação vai além da suspensão temporária das atividades religiosas. Salvador é uma cidade cuja história está diretamente ligada à presença de igrejas, conventos, irmandades e ordens religiosas. Muitos desses imóveis ajudam a preservar características arquitetônicas e manifestações culturais construídas ao longo de séculos.

O conjunto formado pela Igreja e Convento de São Francisco, por exemplo, está entre os mais importantes complexos religiosos e artísticos do país. A presença franciscana na capital baiana remonta ao século XVI, e o espaço teve participação em diferentes momentos da vida social, cultural e religiosa da cidade. O conjunto também é reconhecido como patrimônio nacional.

Outro exemplo é o Mosteiro de São Bento, cuja história se confunde com o desenvolvimento de Salvador. A presença beneditina na cidade remonta ao século XVI, e o mosteiro acompanhou diferentes períodos da história baiana, inclusive a invasão holandesa de 1624.

Na região do Carmo, a Igreja da Ordem Terceira também carrega séculos de história. A Ordem Terceira do Carmo foi instituída na Bahia em 1636, enquanto o atual templo começou a ser construído após a destruição da igreja anterior por um incêndio no fim do século XVIII. O edifício atual foi inaugurado em 1803 e concluído ao longo do século XIX.

A Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem é outro exemplo de templo protegido pelo patrimônio histórico. O conjunto da igreja e do antigo Hospício da Boa Viagem foi tombado pelo Iphan em 1938, incluindo seu acervo. A história do local está ligada à atuação dos franciscanos em Salvador desde o início do século XVIII.

São Miguel acende alerta sobre conservação

Entre os templos interditados está ainda a Igreja de São Miguel, no Pelourinho. Nesta quarta-feira, 19, o Ministério Público Federal acionou a Justiça para cobrar medidas de proteção e conservação do imóvel, diante do risco de desabamento.

Segundo o MPF, a igreja apresenta sinais severos de deterioração, incluindo problemas no telhado, madeiras comprometidas, infestação de cupins, infiltrações e instalações elétricas precárias. O templo é tombado pelo Iphan desde 1938 e integra o conjunto histórico do Centro de Salvador.

O caso chama atenção para um problema que vai além da preservação de prédios antigos. A manutenção desses imóveis envolve também a proteção da memória urbana, de manifestações religiosas e de elementos arquitetônicos que ajudam a contar a própria formação da capital baiana.

Orientação da Defesa Civil

A Codesal orienta que, em situações de risco ou emergência, a população entre em contato pelo telefone 199. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive aos feriados.

O órgão também recomenda o cadastramento gratuito do CEP para receber alertas por SMS. O cadastro pode ser feito enviando o CEP para o número 40199.

Arquidiocese contesta interdições

A Arquidiocese de Salvador entrou em contato com o portal A TARDE e contestou a informação de que três templos estariam interditados: a Igreja da Sagrada Família, a Igreja do Convento dos Perdões e a Igreja Santa Clara do Convento Santa Clara do Desterro. Segundo a Arquidiocese, os três espaços não estariam interditados. A Codesal, no entanto, confirmou ao A TARDE que a Igreja do Convento dos Perdões e a Igreja Santa Clara do Convento Santa Clara do Desterro possuem interdição parcial.