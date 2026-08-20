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EM PATAMARES

Antigo Hotel Sol Bahia se tornará condomínio em Salvador

Antigo hotel quatro estrelas deve ser demolido para receber projeto residencial da Moura Dubeux

Leo Almeida
Por
Antigo hotel está sem funcionar desde o início da pandemia da Covid-19
Antigo hotel está sem funcionar desde o início da pandemia da Covid-19 - Foto: Divulgação | Hotel Sol Bahia

O memorável antigo Hotel Sol Bahia Atlântico, no bairro de Patamares, em Salvador, deve ser demolido para dar lugar a um novo empreendimento residencial da Moura Dubeux. Conforme informações apuradas pelo portal A TARDE, o projeto será chamado Mood Sol e contará com três torres residenciais no terreno onde funcionava o hotel.

De acordo com uma fonte da reportagem, o projeto contempla apartamentos de dois e três quartos. A proposta da Moura Dubeux mantém uma referência ao antigo empreendimento por meio do nome Mood Sol, em alusão à marca Sol Bahia.

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O lançamento oficial será realizado nesta quinta-feira, 20, durante um evento promovido pela construtora. A TARDE buscou informações sobre os valores de venda do imóvel, mas não obteve detalhes. No entanto, apurou-se que 50% do empreendimento contará com financiamento pela Caixa.

A área do antigo Hotel Sol Bahia Atlântico fica localizada a poucos metros da orla, com vista para o mar, e estava sem funcionar desde 2020.

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Encerramento

O Sol Bahia Atlântico encerrou as atividades em 2020, no início da pandemia da Covid-19. Antes do fechamento, o estabelecimento também recebia eventos e festas em uma área destinada a esse tipo de atividade.

Conhecido como Sol Bahia, o hotel ocupava uma área considerada estratégica em Patamares, próxima à orla e com vista para o mar. O imóvel permaneceu sem funcionar durante os anos seguintes.

Vista do antigo Hotel Bahia Sol
Vista do antigo Hotel Bahia Sol - Foto: Divulgação | Hotel Sol Bahia

A propriedade pertencia à Anak Consultoria Imobiliária e passou por um período de negociações antes da definição do novo projeto imobiliário.

Em meados de 2025, o imóvel chegou a ser ocupado por integrantes do Movimento Social de Luta por Moradia e Cidadania da Bahia (MSMC). A situação foi levada à Justiça e terminou com uma determinação para a desocupação do espaço.

Estratégia

O empreendimento integra a linha residencial da Moura Dubeux e representa uma mudança na utilização da área, que durante anos abrigou o hotel. A localização, próxima à praia e inserida em uma das áreas de expansão imobiliária de Salvador, é um dos principais elementos associados ao novo projeto.

O lançamento faz parte de uma estratégia de aquisição de imóveis marcantes para a história de Salvador. Nos últimos anos, a empresa anunciou a construção de condomínios no antigo hotel Pestana, no antigo Othon Palace e, mais recentemente, no ex-campus da Universidade Católica de Salvador (UCSal).

Hotel marcou Patamares

Antes de permanecer fechado, o Sol Bahia Atlântico funcionou como um hotel de quatro estrelas e se tornou um dos empreendimentos mais conhecidos da região de Patamares. A unidade contava com diversas áreas de lazer, além de 191 apartamentos para receber hóspedes.

Vista para as piscinas do antigo Hotel Sol Bahia
Vista para as piscinas do antigo Hotel Sol Bahia - Foto: Divulgação | Hotel Sol Bahia

O espaço também teve períodos de utilização para eventos, além da atividade hoteleira. Com o encerramento das operações em 2020, a estrutura permaneceu sem funcionar até a negociação que resultou no novo projeto residencial.

Agora, a estrutura do antigo hotel será retirada para a implantação do condomínio, encerrando uma etapa da história do imóvel e dando início a uma nova ocupação residencial no terreno.

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hotel sol bahia Moura Dubeux patamares

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