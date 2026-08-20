Antigo Hotel Sol Bahia se tornará condomínio em Salvador

O memorável antigo Hotel Sol Bahia Atlântico, no bairro de Patamares, em Salvador, deve ser demolido para dar lugar a um novo empreendimento residencial da Moura Dubeux. Conforme informações apuradas pelo portal A TARDE, o projeto será chamado Mood Sol e contará com três torres residenciais no terreno onde funcionava o hotel.

De acordo com uma fonte da reportagem, o projeto contempla apartamentos de dois e três quartos. A proposta da Moura Dubeux mantém uma referência ao antigo empreendimento por meio do nome Mood Sol, em alusão à marca Sol Bahia.

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O lançamento oficial será realizado nesta quinta-feira, 20, durante um evento promovido pela construtora. A TARDE buscou informações sobre os valores de venda do imóvel, mas não obteve detalhes. No entanto, apurou-se que 50% do empreendimento contará com financiamento pela Caixa.

A área do antigo Hotel Sol Bahia Atlântico fica localizada a poucos metros da orla, com vista para o mar, e estava sem funcionar desde 2020.

Encerramento

O Sol Bahia Atlântico encerrou as atividades em 2020, no início da pandemia da Covid-19. Antes do fechamento, o estabelecimento também recebia eventos e festas em uma área destinada a esse tipo de atividade.

Conhecido como Sol Bahia, o hotel ocupava uma área considerada estratégica em Patamares, próxima à orla e com vista para o mar. O imóvel permaneceu sem funcionar durante os anos seguintes.

Vista do antigo Hotel Bahia Sol - Foto: Divulgação | Hotel Sol Bahia

A propriedade pertencia à Anak Consultoria Imobiliária e passou por um período de negociações antes da definição do novo projeto imobiliário.

Em meados de 2025, o imóvel chegou a ser ocupado por integrantes do Movimento Social de Luta por Moradia e Cidadania da Bahia (MSMC). A situação foi levada à Justiça e terminou com uma determinação para a desocupação do espaço.

Estratégia

O empreendimento integra a linha residencial da Moura Dubeux e representa uma mudança na utilização da área, que durante anos abrigou o hotel. A localização, próxima à praia e inserida em uma das áreas de expansão imobiliária de Salvador, é um dos principais elementos associados ao novo projeto.

O lançamento faz parte de uma estratégia de aquisição de imóveis marcantes para a história de Salvador. Nos últimos anos, a empresa anunciou a construção de condomínios no antigo hotel Pestana, no antigo Othon Palace e, mais recentemente, no ex-campus da Universidade Católica de Salvador (UCSal).

Hotel marcou Patamares

Antes de permanecer fechado, o Sol Bahia Atlântico funcionou como um hotel de quatro estrelas e se tornou um dos empreendimentos mais conhecidos da região de Patamares. A unidade contava com diversas áreas de lazer, além de 191 apartamentos para receber hóspedes.

Vista para as piscinas do antigo Hotel Sol Bahia - Foto: Divulgação | Hotel Sol Bahia

O espaço também teve períodos de utilização para eventos, além da atividade hoteleira. Com o encerramento das operações em 2020, a estrutura permaneceu sem funcionar até a negociação que resultou no novo projeto residencial.

Agora, a estrutura do antigo hotel será retirada para a implantação do condomínio, encerrando uma etapa da história do imóvel e dando início a uma nova ocupação residencial no terreno.