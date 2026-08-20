Colégio particular de Salvador é acusado de expulsar aluno vítima de bullying

Uma escola da rede de ensino particular de Salvador está sendo alvo de reclamações por tratamento duvidoso a alunos que sofrem bulying. Pais e responsáveis relatam que, ao invés de proteger as vítimas, a instituição tem as tratado como um problema. Segundo a denúncia, a situação estaria acontecendo no Colégio Antônio Vieira.

Em um dos casos, colegas teriam misturado laxante na bebida de um estudante, segundo informações do programa BNews Agora, da rádio Itapoan FM. Ao descobrir o que aconteceu, após passar mal e ser alertado por outro estudante, o menino reagiu e ameaçou fazer o mesmo com os agressores, mas mesmo sem executar a promessa, foi levado à diretoria e expulso da escola.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, há relatos de outras crianças que teriam sido colocadas em salas com três professores ao mesmo tempo, passando por pressão para confessar fatos que nunca teriam ocorrido.

Estes não foram episódios isolados e situações semelhantes já foram denunciados.

Outros casos

Não é a primeira vez o que Vieira se envolve em polêmicas. Em 2018, houve a denúncia de que estudantes da rede particular trocaram mensagens em um grupo de WhatsApp com cerca de 120 membros, com conteúdo ofensivo a mulheres e indígenas.

Além disso, eles teriam feito ameaças a uma professora.

Campanhas contra bullying

Em contrapartida, o colégio constantemente se mostra atuante em campanhas contra bullying. Em junho, houve atividades integradas no Plano de Acompanhamento do Estudante no Vieira, realizadas em parceria pelo Serviço de Orientação Educacional e Formação Cristã do colégio.

O objetivo da ação foi promover reflexões entre crianças e adolescentes sobre temas formativos que os ajudam nas relações sociais dentro e fora da escola. Foram tratados temas como combate ao bullying, cultura do cuidado e valorização da família foram trabalhados com ludicidade, contando também com a participação de mães.

Há um ano, o Ministério Público da Bahia, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (Ceduc), esteve presente no Colégio Antônio Vieira, para dialogar com 600 estudantes sobre os riscos e as consequências do bullying e do ciberbullying.

A atividade buscou conscientizar os jovens sobre a importância do respeito no ambiente escolar e nas redes sociais, destacando que práticas de assédio moral podem gerar responsabilidades não apenas no campo escolar, mas também nas esferas cível, administrativa e criminal.

Ao portal A TARDE, o Colégio Antônio Vieira informou que está verificando a situação.